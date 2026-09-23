川普赴聯合國大會演說高喊結束戰爭 預期期中選舉後能和伊朗達成協議

美國總統川普22日登上聯合國大會講台發表演說，這是他重返白宮以來在聯合國發表的第二次演講。他預期，美國期中選舉之後，就能和伊朗達成協議，而目前石油流通量已達到戰爭爆發以來最高水準。

開場時川普先大大自詡，美國在他領導下經濟和軍事都有好表現。他並表示自己多次敦促伊朗進行談判，並預期11月的期中選舉後，雙方應該就能達成停戰協議。但他還是呼籲各國加入美國制裁伊朗經濟的行列。

登台前他被記者問道，想向俄羅斯總統普丁傳達什麼訊息，川普也說：結束戰爭。

川普2024贏得大選後，可謂凱旋而歸，而今年的演講卻可能正值他第二任以來最脆弱的時期。他的民調支持率已跌至歷史低點，共和黨在11月期中選舉前夕面臨的風險愈來愈高，這場選舉可能導致他們失去對國會的控制權。

自一年前重返白宮後，川普發動了加勒比海的船隻襲擊行動，下令突襲並帶走前委內瑞拉總統馬杜洛，並與以色列一起發動了戰爭，導致伊朗最高領袖喪生，並攪亂了中東乃至全球能源市場。