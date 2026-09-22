路透：沙烏地東西向輸油管已重啟 紅海港口將恢復油品出口

路透社引述3名知情人士報導，沙烏地阿拉伯已重新啟動東西向輸油管（East-West Pipeline），最快今天稍晚就可恢復從紅海港市揚布（Yanbu）出口油品。

沙烏地阿拉伯鑒於無人機攻擊，13日關閉這條輸油管，導致揚布港的原油裝載工作暫停。今天消息一出，國際基準布倫特原油期貨價格每桶應聲下跌2美元多，降到8日以來最低水準。

自從美國和以色列對伊朗開戰、導致通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）出口石油的路線受阻後，石油輸出國組織（OPEC）最大出口國沙烏地阿拉伯便改以東西向輸油管來將原油運往揚布出口，每天輸出約400萬桶油，相當於全球供應量的4%左右。

其中1名消息人士表示，沙烏地阿拉伯國營石油公司沙烏地阿美（Saudi Aramco）正努力讓輸油量恢復至每日400萬桶。1名安全界消息人士則說，全面恢復可能費時數週。

另1名消息人士還表示，東西向輸油管將恢復供應原油到沙烏地阿美在紅海沿岸的煉油廠，預定今天稍晚在揚布港會有1艘油輪裝貨，目的地是中國。