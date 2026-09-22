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美國收緊制裁前夕 伊朗航空：尚未收到鄰國禁飛通知

中央社／ 德黑蘭21日綜合外電報導
伊朗國營航空公司伊朗航空（Iran Air）表示，尚未收到任何有關禁止飛往鄰近國家的通知。路透社資料照
伊朗國營航空公司伊朗航空（Iran Air）表示，尚未收到任何有關禁止飛往鄰近國家的通知。路透社資料照

伊朗國營航空公司伊朗航空（Iran Air）今天表示，尚未收到任何有關禁止飛往鄰近國家的通知；美國預計明天進一步收緊對伊朗航空業的制裁措施。

法新社報導，伊朗航空透過官方伊朗通訊社（IRNA）發布聲明說：「伊朗航空尚未收到土耳其、亞塞拜然共和國或伊拉克民航主管機關的任何通知或正式指示，要求停止或暫停飛往伊斯坦堡（Istanbul）、巴庫（Baku）和納加夫（Najaf）的航班。」

美國本月稍早將伊朗航空業列入制裁黑名單，並揚言要制裁任何與伊朗航空公司有業務往來的組織。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，在美國制裁壓力下，自9月23日起，伊朗航空公司恐怕難以在全球營運。

貝森特接受美國財經媒體CNBC訪問時說：「全球所有伊朗航空公司都將停擺。」

鑑於伊朗航空業多年來一直遭受各種制裁，目前尚不清楚9月23日起實際情況會有何變化。

伊朗共有27家航空公司，其中大多數經營國內航線

伊朗航空是國營航空公司，私人航空公司馬漢航空（Mahan Air）則是另一家主要經營國際航線的業者，航線主要飛往鄰近國家，也包括俄羅斯及中國。

喬治亞今天禁止伊朗航空公司使用其領空；伊朗馬漢航空則表示，應土耳其政府要求，已暫停飛往土耳其的航班服務。

兩名伊拉克消息人士告訴記者，在美國財政部宣布相關措施後，伊拉克將暫停伊朗航空公司營運的航班。

這些限制將使伊朗民眾出國或返回國內變得更加困難。

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