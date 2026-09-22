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美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 陸外交部表態反對

中央社／ 台北22日電
大陸外交部發言人郭嘉昆。路透社資料照
大陸外交部發言人郭嘉昆。路透社資料照

美國警告伊朗的航空公司「將在全球停擺」後，據稱明天仍有伊朗航班計劃降落廣州和上海。中國外交部發言人郭嘉昆今天重申中方立場，反對「非法單邊制裁」。

澎湃新聞報導，中國外交部今天的例行記者會上，法新社記者提問：美國財政部長貝森特21日警告稱，明天起所有伊朗航空公司的全球航線都將停飛，凡是為伊朗航空公司提供服務或燃油的國家，都將被踢出美元體系。有消息稱，明天上午仍有伊朗航班計劃降落廣州和上海，中方是否會繼續接納這些伊朗航班？

對此，郭嘉昆說：「中方一貫反對沒有國際法依據，沒有聯合國安理會授權的非法單邊制裁。」

美伊戰事尚未平息，川普政府尋求繼續對伊朗當局施壓。貝森特（Scott Bessent）21日接受美國財經媒體CNBC訪問時指出，自9月23日起，「所有伊朗航空公司將在全球停擺」。

他還說：「如果它們（伊朗航空公司）降落，你不能提供燃料、不能提供降落服務，也不能賣機票，否則你將被排除在美元體系之外。」

伊朗 航班 美國

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