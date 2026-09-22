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葉門戰火再起釀154死 恐逾萬人跨紅海逃往吉布地
伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」與沙烏地阿拉伯支持的葉門政府軍近日爆發激烈戰事，雙方軍事消息人士今天透露，過去兩天的衝突已造成154人喪命；聯合國警告，逃往吉布地的難民恐會超過1萬人。
法新社報導，青年運動（Houthi）軍事消息人士指出：「沙烏地的空襲、交戰與砲擊在塔伊茲（Taiz）、焦夫（Al-Jawf）、馬里卜（Marib）與薩達（Saada）等省造成118人身亡。」
政府消息人士則表示，政府軍有36人喪生。
聯合國今天警告，葉門重燃戰火，可能導致跨越紅海逃往非洲國家吉布地的難民人數，從目前的3000人於未來數月內增至1萬人以上。
聯合國難民署（UN Refugee Agency）發言人巴洛赫（Babar Baloch）在日內瓦告訴記者，難民署正在「為1萬多人抵達吉布地做好準備」。
他還補充，由於近期爆發的戰事，葉門境內流離失所人數恐從當前的逾13萬人，於未來幾個月內暴增至超過23萬人。
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