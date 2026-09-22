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伊朗外長抵紐約出席聯大 戰爭爆發後訪美最高層官員

中央社／ 紐約21日綜合外電報導

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天率團抵達紐約，準備出席聯合國大會。他是美國、以色列對伊朗發動戰爭後，獲准進入美國的伊朗最高層級官員。

法新社報導，伊朗國家電視台指出，阿拉奇抵達紐約後與聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）通話，雙方並就聯合國大會議程交換意見。

據引述，阿拉奇向媒體表示：「我們最重要的目標是利用這個重要的國際平台，捍衛伊朗人民的權利、利益，以及合法性。」

伊朗官媒先前報導，伊朗代表團原訂由總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）率領，但美國拒絕核發簽證給其代表團成員，包括他的媒體團隊。

不過，伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）在阿拉奇抵達紐約後於X平台發文，將阿拉奇稱作出席聯合國大會的「外交代表團團長」。

貝卡伊表示，阿拉奇「將與多位出席本屆大會的官員及各國外長舉行會談與磋商」。

儘管美國已准許伊朗代表團出席聯合國大會，但如同去年，團員依然受到若干限制。

美國國務院表示，舉例來說，伊朗代表團在紐約市停留期間，將不得購買奢侈品等物品。

阿拉奇是在20日晚間離開伊朗，途中曾在卡達停留轉機。

伊朗表示已透過卡達斡旋，向美方轉達重啟荷莫茲海峽（Hormuz Strait）的條件。自戰爭爆發以來，伊朗實質上已關閉這條重要的能源通道，美國則以封鎖伊朗港口作為反制。

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