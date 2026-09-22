川普放話「有大事」 曝對伊朗3選項

路透報導，美國總統川普廿日表示，正就伊朗問題進入「決策模式」，目前考慮的三個選項包括與伊朗達成協議、讓伊朗經濟持續惡化，或徹底摧毀德黑蘭政權，並警告「很快將有非常重大的事發生」。川普也留下外交空間，不排除本周聯合國大會期間與伊朗總統裴澤斯基安會晤。

川普接受福斯新聞記者英斯特訪問透露，正在考慮下一步行動。英斯特轉述，川普目前考慮的選項包括「摧毀伊朗、讓伊朗的經濟自行腐爛，或達成協議」。

川普說：「我的問題是，如果要炸，我什麼時候要把整個國家炸掉？他們最好安分點。」

不過，川普同時釋出可能重啟外交接觸訊號。伊朗總統裴澤斯基安預計本周前往紐約出席聯合國大會，川普被問及是否願意與裴澤斯基安會面時，回答「大概會持開放態度」。

美國國務院日前已批准裴澤斯基安與伊朗外交部長阿拉奇等核心代表團成員赴美簽證，為美伊高層可能接觸留下空間。

福斯新聞報導，美國駐伊朗虛擬大使館廿日發布安全警示，敦促仍在伊朗境內的美國公民「立即離境」，並警告當地局勢可能在無預警下迅速升級，航班恐遭取消，領空也可能關閉。

警示中說：「無論任何原因，都不要前往伊朗。美國公民現在就應離開伊朗。」

二月底美國與以色列空襲伊朗以來，川普多次以模糊措辭威脅大幅升高軍事行動，但均未付諸實行。

川普再度放話之際，伊朗軍方警告，已掌握美方正在籌備新一波攻擊情報。伊朗表示，若再遭攻擊，伊朗將持續報復美軍基地及美國在區域內的利益，華府的區域盟友也將被視為衝突的一方。