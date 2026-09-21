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伊朗革命衛隊警告 美軍如再動手將打擊新目標、部署新型武器
伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）今天警告，若美國對伊朗發動進一步攻擊，他們將鎖定新目標展開反擊，並部署「具備嶄新戰力的新型武器，全世界都將為之震驚」。
法新社報導，美伊戰爭已打了將近7個月，德黑蘭與華府目前仍陷入僵局，但雙方似乎都無意重啟全面戰爭。
伊朗伊斯蘭革命衛隊發言人在聲明中表示，一旦美國發動新一波攻擊，「我方的防衛與反擊作戰勢必會出現重大轉變…我們將在戰場上部署具備嶄新戰力的新型武器，全世界都將為之震驚」。
這名發言人也指出：「我們鎖定的目標，也不見得會與先前相同，我們已鎖定尚未遭遇過襲擊的新目標。」
革命衛隊同時強調，已做好打「持久戰」的準備。
伊朗國家電視台報導，伊朗軍方最高指揮部19日曾指出，美國正策劃對德黑蘭採取新行動，但未進一步說明細節。
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