川普攤牌對伊朗3選項！不排除本周聯大期間會晤伊朗總統

路透報導，美國總統川普20日透露，正就伊朗問題進入決策模式，目前擺在桌上的3個選項包括與伊朗達成協議、讓伊朗經濟持續惡化，或徹底摧毀德黑蘭政權，並警告「很快將有非常重大的事情發生」。同時，川普也留下外交空間，不排除本周聯合國大會期間與伊朗總統裴澤斯基安會晤。

川普接受福斯新聞記者英斯特（Trey Yingst）電話訪問透露，自己正在考慮下一步行動。英斯特轉述，川普目前考慮的選項包括「摧毀伊朗、讓伊朗的經濟自行腐爛，或達成協議」。

川普放話：「我的問題是，如果要炸，我什麼時候要把整個國家炸掉？他們最好安分一點。」

不過，川普同時釋出可能重啟外交接觸的訊號。伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）預計本周前往紐約出席聯合國大會，川普被問及是否願意與裴澤斯基安會面時，回答「大概會持開放態度」。

美國國務院日前已批准裴澤斯基安與伊朗外交部長阿拉奇等核心代表團成員赴美簽證，為美伊高層可能接觸留下空間。

川普自2月28日美國與以色列對伊朗發動攻擊以來，多次以模糊措辭揚言大幅升高軍事行動，但相關威脅至今均未付諸實行。

就在川普再度放話之際，伊朗軍方中央司令部警告，已掌握美方正在籌備新一波攻擊的情報，但未透露具體內容；一旦再遭攻擊，伊朗將持續報復美軍基地及美國在區域內的利益，華府的區域盟友也將被視為衝突的一方。

美伊角力之際，中東其他地區局勢也持續升溫。伊朗扶植的葉門「青年運動」近日再度向沙烏地阿拉伯發射彈道飛彈，並攻擊沙國重要石油基礎設施。川普表示，美國目前與青年運動保持「持續聯繫」，並稱對方已同意不與美軍交戰。

川普17日接受美國新聞網站Axios專訪時曾稱，即將面臨一項「重大決定」，包括是否重新發動大規模攻擊以結束戰事。

有關川普19日突然縮短在馬里蘭州大衛營度周末的行程，提前一天返回華府，白宮並未說明臨時更改行程的原因。對此，川普淡化外界揣測，稱「這個周末和其他任何周末沒有不同」。