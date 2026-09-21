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官方統計：中東戰爭期間伊朗經濟萎縮逾10%
官方數據顯示，2月底美國、以色列聯手展開攻擊後，伊朗經濟於這場中東戰爭期間萎縮幅度超過10%。
法新社報導，根據伊朗統計中心（Statistical Centerof Iran）今天公布的資料，自從3月下旬至6月下旬，也就是波斯曆第一季期間，伊朗國內生產毛額（GDP）比去年同期縮減10.1%。
這個伊斯蘭共和國最高領袖和多名高階軍事官員2月28日命喪美國和以色列聯手空襲，伊朗自此與美國處於戰爭狀態。
相關攻擊引發德黑蘭的報復行動，伊朗封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），導致全球油價飆升，戰火蔓延至整個中東地區。
此外，伊朗經濟長期受到惡性通膨和貨幣貶值所苦，而這在很大程度上源自於經濟制裁。
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