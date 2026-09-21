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伊朗：已就重新開放荷莫茲海峽向美方傳達條件

中央社／ 德黑蘭20日綜合外電報導

伊朗首席談判代表卡利巴夫今天指出，德黑蘭已經透過調解方，向華府傳達結束其封鎖戰略咽喉荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）的條件。

法新社報導，伊朗國會議長卡利巴夫（MohammadBagher Ghalibaf）表示：「我們的訊息以及對我們條件的說明已經透過調解方向對方明確傳達。」

根據國營電視台，他同時表示：「只要條件未滿足，且美國承諾未兌現，就不可能回到談判前的局面，海峽也不可能開放。」

伊朗最高國家安全委員會（Supreme National SecurityCouncil）秘書雷札伊（Mohsen Rezaei）昨天則表示，這個伊斯蘭共和國已經透過調解方卡達向美國傳達條件。

他接受半島電視台（Al Jazeera）訪問時指出：「我們的條件是結束各戰線的戰爭、解凍遭到凍結的我方資金，並且終止海上封鎖。」

雷札伊警告，美國將面臨比戰爭爆發初期準備更充分的伊朗。

他說：「我們將以更強大力量對抗美國，發動更多次、更痛苦的打擊。」他點名華府在區域內的軍事基地和商業利益將是德黑蘭針對任何美國打擊進行軍事和經濟回應的攻擊目標。

雷札伊說：「我們已經準備好迎接決戰。」

他在專訪中還表示，伊朗已經將極音速飛彈速度「從6馬赫提升至10馬赫」，同時強化防空及電子戰系統。

「因此，一旦戰事再次爆發，美國艦艇除非撤出印度洋，否則將會遭受攻擊。」

伊朗 荷莫茲海峽 美國

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