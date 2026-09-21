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烏克蘭空襲俄國煉油廠

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

烏克蘭20日凌晨對俄羅斯發動今年來最大規模的無人機攻勢，首都莫斯科地區的煉油廠被多架無人機擊中，部分設施受損。

莫斯科地區遭到攻擊的煉油廠，是國營的Gazprom Neft公司所有，距離克里姆林宮僅約25公里；當地每日煉油能量為24.5萬桶，是莫斯科重要油品供應廠之一。

烏克蘭軍方表示，煉油廠區內的AVT-6原油分餾主要設施受損，火光衝天。

20日是俄羅斯國會選舉投票日的最後一天。俄羅斯國防部表示，在全國19個地區共擊落1,110架烏克蘭無人機；國際文傳電訊社則報導，俄羅斯共攔截到八枚烏克蘭的「紅鶴」飛彈。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏軍也使用射程僅200公里的「鵜鶘」飛彈，為烏國首次證實使用這套飛彈系統。他也說，對莫斯科的攻擊已造成「非常重大的衝擊」，包括煉油區受損。今年6月時莫斯科煉油區也曾遭到烏克蘭無人機攻擊，導致油品供給短缺。烏克蘭空軍指出，同期間俄國對烏克蘭發射138架無人機，半數為噴射引擎帶動，其中101架被烏軍擊毀。

伊朗 美國 烏克蘭 空襲

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