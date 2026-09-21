沙國遇襲 土耳其表態願協助

伊朗支持的葉門武裝團體「青年運動」十九日攻擊沙烏地阿拉伯。八月七日與沙國及巴基斯坦在沙國伊斯蘭教聖城麥加簽署三方「麥加共同防禦協定」（ＭＪＤＡ）的土耳其十九日表態，準備好按該協定提供沙國協助。

土耳其外長費丹十九日對土國ＮＴＶ電視台說，「我們看到沙國的領土完整性與主權遭受嚴重攻擊。我們在這項協定建立同盟關係，我們在這方面團結一致，協定有相關條款，我們將信守承諾；他們可能有些軍事需求，尤其在一些（軍事）技術層面。我們對於滿足這些需求沒有任何問題」。

費丹表明，無法接受將沙國捲入二月底開打的美伊戰爭，沙國並無意參與這場衝突；讓這場戰事結束的相關提案已提交各方。但他並未多做詳述。

費丹還說，目前已有新提案，「我希望他們會接受。否則這場危機在達到某個程度前雖然尚可忍受，但在經濟上的影響已開始超過可容忍範圍」。

尚不清楚土耳其將提供什麼支援。ＭＪＤＡ規定，對任一成員國的攻擊，都將視為對全體成員國的攻擊。費丹也澄清外界對ＭＪＤＡ進展緩慢的批評，重申將開放區域內各國參加。

巴基斯坦則表示，尚未討論是否按ＭＪＤＡ，對於青年運動攻擊沙國做出軍事回應，但「時機成熟時」就會採取行動。巴國軍方發言人喬德里日前說，巴方將不惜一切捍衛沙國。