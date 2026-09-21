中東升溫 川普急返華府 研議空襲葉門

沙烏地阿拉伯與葉門武裝團體「青年運動」緊張升高，美國總統川普十九日突縮短在馬里蘭州大衛營度周末行程，提前一天返華府。白宮未說明他臨時更改行程的原因。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）分析師普利查斯在社媒Ｘ發文指稱，川普在大衛營研議是否對葉門發動攻擊。

川普原定在大衛營待到廿日，卻臨時提前結束行程，搭「陸戰隊一號」離開馬里蘭州，十九日晚間約八時（台灣時間廿日上午八時）抵華府。

青年運動十九日證實以飛彈及無人機攻擊沙國「沙烏地阿美石油公司」在紅海港市揚布的一處設施，以及沙國首都利雅德的「敏感」目標，旨在報復青年運動掌控的葉門首都沙那遇襲。青年運動近來雖多次以飛彈及無人機攻擊沙國，但十九日是利雅德首次發布防空警報，哈立德國王國際機場附近被攻擊。

美國駐中東九個國家，伊拉克、巴林、阿拉伯聯合大公國、沙國、以色列、卡達、黎巴嫩、科威特及約旦的大使館十九日（中東時間廿日上午），對中東的美國公民發布安全警示，特別提到沙國與青年運動的衝突恐殃及民用機場，導致航班取消，這場衝突恐迅速升級。

據美國福斯新聞報導，川普這次在大衛營期間，一架飛機闖入限制空域。北美航太防衛司令部（ＮＯＲＡＤ）緊急出動Ｆ-16戰機攔截，Ｆ-16以熱焰彈引起這架飛機的飛行員注意，並「護送」該機飛離。大衛營上空原就畫設永久禁航區，總統進駐期間還實施更嚴格的空域限制。

對於川普十七日接受美國新聞網站Axios專訪時聲稱，美伊戰事正進入關鍵時刻，他很快就要做出一個重大決定，「我要不要攻進去消滅伊朗政權？我可能做出任何決定」。

總部在倫敦的波斯語電視台「伊朗國際」報導，伊朗最高國安委員會祕書雷札伊十九日晚間指稱，伊朗已透過調解方卡達及巴基斯坦轉達美國七項恢復伊美談判的條件，正待川普回應。

雷札伊在半島電視台十九日播出的專訪透露其中三項，包含結束以色列與黎巴嫩真主黨等所有戰線的戰事、解凍伊朗海外資產與美國終止對伊朗的海上封鎖，並稱這些都是達成協議的條件。他提到，德黑蘭希望沙國與青年運動的衝突結束，相信遷至亞丁的葉門（政府）同樣希望和沙國達成協議。

一位高階伊朗消息人士宣稱，卡、巴已轉達伊朗，美國準備好談判與達成協議且態度「認真」。