沙烏地遇襲 土耳其暗示可依共同防禦協定提供援助

土耳其外交部長費丹今天表示，由於葉門叛軍「青年運動」持續對沙烏地阿拉伯發動攻擊，沙烏地可能有軍事需求，而土方已準備好按照兩國及巴基斯坦先前簽署的共同防禦協定，向沙烏地提供援助。

路透社報導，費丹（Hakan Fidan）告訴土耳其NTV電視台：「我們看到沙烏地阿拉伯的領土完整性及主權遭到嚴重攻擊。我們在這項協定中建立了聯盟關係，我們在這方面高度團結…他們可能有一些軍事需求，尤其是在一些技術方面。我們對於滿足這些需求沒有任何問題。」

沙烏地、土耳其與巴基斯坦上月簽署「麥加共同防禦協定」（Mecca Joint Defence Agreement）。根據這項協定，對任何一個成員國的攻擊，將被視為對所有成員國的攻擊。

青年運動（Houthi）目前掌控葉門人口最稠密地區，自7月宣布對沙烏地實施海上封鎖以來，已多次對沙烏地發動攻擊，形成美伊戰爭的新戰線。

費丹強調，將沙烏地捲入美伊戰爭的行為「不可接受」，因為沙烏地並無意參與這場衝突。他補充，關於結束戰事的提案已遞交給各方，但他未進一步說明細節。

他說：「現在已有新提案，我希望他們會接受。否則，這場危機在達到某個程度前雖尚可忍受，但經濟影響已開始超過可容忍範圍。」

巴基斯坦則表示，目前尚未討論是否根據共同防禦協定，對青年運動攻擊沙烏地一事採取軍事回應，不過會在「時機成熟時」採取行動。