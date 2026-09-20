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沙烏地控青年運動襲利雅德 稱攔截1枚彈道飛彈

中央社／ 利雅德19日綜合外電報導

沙烏地阿拉伯領導的聯軍今天指控，獲伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」於清晨向利雅德發射1枚彈道飛彈，該飛彈已遭攔截並摧毀。在這之前，利雅德居民曾通報聽到爆炸聲。

法新社報導，聯軍發言人在社群平台X發文寫道，青年運動（Houthi）也試圖鎖定比夏（Bisha）、塔亦夫（Taif）、法拉珊（Farasan）及揚布（Yanbu）的平民與民用基礎設施，但這些攻勢遭沙烏地防空系統挫敗。

路透社報導，青年運動今天也宣稱，發射飛彈與無人機攻擊沙烏地首都利雅德（Riyadh）數個「敏感」目標。

路透社拍攝的影片與照片顯示，當地升起巨大黑煙，機場高速公路、主航廈及其他設施出現在畫面前景。在影片中，一度可見火焰從疑似燃料槽處的後方竄出。

青年運動未具體說明鎖定利雅德哪些目標，但還宣稱攻擊了位於紅海城市揚布的沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）設施。揚布是沙烏地重要的石油出口樞紐。

青年運動指出，這項行動是為了回應葉門首都沙那（Sanaa）遭到攻擊。

另一方面，伊朗最高國家安全委員會（SupremeNational Security Council）秘書雷札伊（MohsenRezaei）告訴半島電視台，德黑蘭希望沙烏地與青年運動之間的戰爭結束。

雷札伊也說，伊朗已透過調解者傳達與美國重啟談判的條件，包括「在所有戰線結束戰爭」。

他表示，伊朗仍持續與調解方卡達及巴基斯坦磋商，目前正等待美國總統川普（Donald Trump）的回應。

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