美伊戰爭最新帳單曝光！半年燒掉1.4兆元 還未計基地修復

CNN 18日報導，2名知情人士表示，五角大廈已通知國會，截至9月3日，美伊戰爭成本為436億美元（約1.39兆元新台幣），另加15億美元額外燃料費，總計451億美元（約1.43兆元新台幣）。

這項估算超過國會預算辦公室（CBO）推估截至8月1日的380億美元（約1.21兆元新台幣），也高於五角大廈7月估算的375億美元（約1.19兆元新台幣），但仍未涵蓋全部戰爭成本。一名消息人士表示，五角大廈未計入受損基地或建築物的修復費，也未依國會議員要求提供軍事行動間接成本明細。

華盛頓郵報查閱的文件顯示，負責美軍中東行動的美國中央司令部（CENTCOM）估算，上述436億美元中，補充自2月28日開戰以來消耗的彈藥需280億美元，損失或受損裝備價值逾43億美元。各軍種開支則包括空軍作業費用逾66億美元、海軍約22億美元及陸軍約16億美元。

五角大廈未回應CBO索資；CBO的估算同樣未計入戰爭期間受損美國設施的修復費，現有成本主要為彈藥支出。CBO預估，8月1日後，美國每月仍將為戰爭支出約20億至30億美元（約636億至953億元新台幣），戰事升級期間成本會更高。此外，美伊戰爭預計將推升2027年第一季通膨，在美國民眾日益擔憂經濟之際進一步推高物價。