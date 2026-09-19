快訊

中油8500億計息負債壓頂 累虧逼近資本額…董事示警明年恐破產重整

才入團一年多...「timelesz」25歲成員豬俁周杜涉傷害罪遭逮

家長怒控國中女兒被打成腦震盪！男同學補習班暴走抓頭猛撞牆

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊戰爭最新帳單曝光！半年燒掉1.4兆元 還未計基地修復

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國中央司令部（CENTCOM）7月19日發布照片顯示，一架美軍軍機前一天起飛執行對伊朗的作戰。法新社
美國中央司令部（CENTCOM）7月19日發布照片顯示，一架美軍軍機前一天起飛執行對伊朗的作戰。法新社

CNN 18日報導，2名知情人士表示，五角大廈已通知國會，截至9月3日，美伊戰爭成本為436億美元（約1.39兆元新台幣），另加15億美元額外燃料費，總計451億美元（約1.43兆元新台幣）。

這項估算超過國會預算辦公室（CBO）推估截至8月1日的380億美元（約1.21兆元新台幣），也高於五角大廈7月估算的375億美元（約1.19兆元新台幣），但仍未涵蓋全部戰爭成本。一名消息人士表示，五角大廈未計入受損基地或建築物的修復費，也未依國會議員要求提供軍事行動間接成本明細。

華盛頓郵報查閱的文件顯示，負責美軍中東行動的美國中央司令部（CENTCOM）估算，上述436億美元中，補充自2月28日開戰以來消耗的彈藥需280億美元，損失或受損裝備價值逾43億美元。各軍種開支則包括空軍作業費用逾66億美元、海軍約22億美元及陸軍約16億美元。

五角大廈未回應CBO索資；CBO的估算同樣未計入戰爭期間受損美國設施的修復費，現有成本主要為彈藥支出。CBO預估，8月1日後，美國每月仍將為戰爭支出約20億至30億美元（約636億至953億元新台幣），戰事升級期間成本會更高。此外，美伊戰爭預計將推升2027年第一季通膨，在美國民眾日益擔憂經濟之際進一步推高物價。

伊朗 美國 美伊戰爭 戰爭 修復 國會 中東 美軍 五角大廈

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美國打伊朗 估已燒掉台幣1.2兆

攻伊戰費燒掉380億 美國防部證實「彈藥短缺」

華郵揭美軍疑低報美伊戰爭死亡數 赫塞斯怒斥造假、比伊朗官媒更糟

中油估全年虧損560億元、累虧1,270億元 明年恐「資不抵債」

相關新聞

AI誤判中國船載核武計畫零件！美軍一度要攔截 知情人士：差點開戰

CNN 18日獨家報導，美國與伊朗交戰期間，一份情報報告在美軍內部流傳，警告一艘位於中東的中國船隻正在運送核武計畫零組件。但就在原定攔截行動即將展開前，官員進一步查核才發現，這份報告是在人工智慧（AI）協助下生成，且分析人員使用的聊天機器人錯誤辨識船上所載物資。一名知情人士直言，此事「差點引發一場戰爭」。

美伊戰爭最新帳單曝光！半年燒掉1.4兆元 還未計基地修復

CNN 18日報導，2名知情人士表示，五角大廈已通知國會，截至9月3日，美伊戰爭成本為436億美元（約1.39兆元新台幣），另加15億美元額外燃料費，總計451億美元（約1.43兆元新台幣）。

華郵揭美軍疑低報美伊戰爭死亡數 赫塞斯怒斥造假、比伊朗官媒更糟

華盛頓郵報18日獨家報導，6名熟悉五角大廈內部傷亡統計資料的美國官員表示，美伊戰爭期間在中東死亡的美軍人數，高於官方公布數字。

美伊戰爭揭牌時刻？ 川普：將做重大決定

美國總統川普十七日接受新聞網站Axios專訪時指稱，美伊戰爭正進入關鍵時刻，「我很快就要做出一個重大決定。我要攻進去消滅伊朗政權？還是不要？這是個重大決定，我可能做出任何決定」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。