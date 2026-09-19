華郵揭美軍疑低報美伊戰爭死亡數 赫塞斯怒斥造假、比伊朗官媒更糟

華盛頓郵報18日獨家報導，6名熟悉五角大廈內部傷亡統計資料的美國官員表示，美伊戰爭期間在中東死亡的美軍人數，高於官方公布數字。

五角大廈公開資料庫「國防傷亡分析系統」（Defense Casualty Analysis System，DCAS）截至18日列出18名美軍人員死亡，涵蓋美伊衝突開始以來敵對與非敵對行動。但5名官員表示，死亡人數至少22人，比資料庫所列多4人。

另1名官員則稱，死亡人數已達23人。他表示，並非所有未公開死亡案例都與美伊衝突直接相關，但涉及的都是敵對行動持續期間身處中東的美國人員。此外，自作戰行動開始以來，還有3名駐當地的美國承包商死亡。

華郵指出，目前仍不清楚這些未公開死亡案例的軍人身分、死亡時間、方式與地點。知情官員對五角大廈公開傷亡網站未反映這些額外死亡表示不滿。

五角大廈拒絕回應統計落差問題。美國國防部長赫塞斯則在X發文痛批，直指華郵報導「太噁心了，純屬捏造。徹頭徹尾的謊言，比伊朗官方媒體還糟糕。」

按規定，所有戰爭造成的死傷都應公開通報至DCAS系統。正確統計軍人死亡也不只涉及資訊公開；每當一名美軍人員死亡，軍方都會進行因公調查，判定是否在執行公務期間死亡，結果將影響家屬可獲得的遺屬福利。川普政府的傷亡統計方式今年稍早便曾受到高度檢視，當時4名因美伊戰爭死亡的美軍人員姓名一度未列入五角大廈官方統計。

DCAS截至18日將14人列為在「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）期間死亡，另4人列入「海外行動」（Overseas Operations）類別，死亡時間可追溯至華府與德黑蘭7月達成停火之際；這項停火後來破裂，攻擊隨之恢復。

另外，據五角大廈說法，自2月以來，有2名美軍人員在中東執行與伊朗戰爭無關的任務期間死亡。兩人死亡所在基地都曾遭伊朗部隊攻擊，但姓名同樣未列入DCAS資料庫。