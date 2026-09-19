美伊戰爭揭牌時刻？川普：將做重大決定

美國總統川普十七日接受新聞網站Axios專訪時指稱，美伊戰爭正進入關鍵時刻，「我很快就要做出一個重大決定。我要攻進去消滅伊朗政權？還是不要？這是個重大決定，我可能做出任何決定」。

川普預計廿二日在紐約聯大場邊，與六個波斯灣國家，沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、巴林、科威特及阿曼領袖會晤。這場會議可能影響美伊戰爭下一階段的走向，包括美國是否推動外交作為或加強軍事行動；若川普想恢復大規模作戰，將需獲得區域盟友支持。

何時做決定 川普賣關子

至於何時做出決定，川普不願透露是在十一月美國期中選舉前或選後，只說希望直接聽取盟友意見；「我想了解他們的立場和目前的情況、他們（現在）過得怎樣。我們一直非常保護他們」。

川普還說，他很滿意美軍的海上封鎖已使伊朗無法出口石油；「自從我們開始行動以來，沒有一艘船（油輪）開往伊朗。他們試過，但我們把（那些）船炸了」。

川普並再次聲稱，伊朗正與美國直接接觸，德黑蘭仍希望達成（和平）協議。被問到下周會否在紐約和以色列總理內唐亞胡會面，川普答道，「可能會」。

美國官員指出，川普及美國國防部長赫塞斯已下令美軍在今年底前，維持目前在中東的兵力規模，隨時準備恢復對伊朗的全面作戰；然而，川普必須很快決定下一步，部分主因是美軍無法長期維持目前的待命狀態，「到了某時，你就必須決定（這場戰爭的）最終目標是什麼」。

戰後方針 白宮已在著手

Axios十七日也報導，白宮正制定一項計畫，作為戰後美國中東政策的指導方針。美國國務院同日批准出售沙國四十八架Ｆ—３５匿蹤戰機，但仍需通過美國國會審查。

路透十七日引述伊朗知情人士報導，鑒於伊朗支持的葉門武裝團體「青年運動」上周攻占紅海島嶼和沿岸港市，實控曼德海峽，使沙國的石油與天然氣出口及海運暴露在更大風險下。因此沙國請求中國大陸，透過伊朗約束青年運動行動。

陸介入中東 力道並不大

北京私下雖傳達比公開發言更進一步的訊息，希望伊朗發揮對青年運動的影響力，阻止衝突蔓延至中國仰賴的能源運輸路線。但北京並未因此明確威脅或在經濟上施壓德黑蘭。德黑蘭則答覆，中東穩定與和平是取決於二月底開打的伊美以戰爭是否結束。

Axios十日引述兩位美國官員報導，沙國王儲穆罕默德．沙爾曼當天雖兩度致電川普，請他下令美軍空襲青年運動武裝分子，但遭拒絕；理由是川普要美軍持續聚焦伊朗和荷莫茲海峽安全，避免開闢另一條戰線。