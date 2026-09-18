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李在明表態不介入中東戰爭 支持川普與北韓對話

中央社／ 首爾18日專電
對於美方要求南韓在中東戰事中做出更多貢獻，南韓總統李在明今天明確表示，不論是派兵或派遣軍事資源，南韓都不會介入、干預戰爭。 歐新社
對於美方要求南韓在中東戰事中做出更多貢獻，南韓總統李在明今天明確表示，不論是派兵或派遣軍事資源，南韓都不會介入、干預戰爭。 歐新社

對於美方要求南韓中東戰事中做出更多貢獻，南韓總統李在明今天明確表示，不論是派兵或派遣軍事資源，南韓都不會介入、干預戰爭。至於美國總統川普有意與北韓對話，李在明則表示支持，並將盡力促成。

李在明今天在青瓦台舉行國內外媒體記者會，針對是否會往中東派兵等問題，他表示，各國目前都在荷莫茲海峽附近部署軍事資源，不過具體地點不同、目的也有所不同，包括是否為了「參戰」，還是目的在保護各國自身的船舶、船員等國家利益。

談到軍隊派遣問題，李在明直言：「不會有介入、干預戰爭的派兵，這一點我可以明確地告訴各位。」李在明強調，無論是以哪種形式派兵，或是部署軍事資源，「我們都不會做，我們至今一直遵守這項原則，今後這項原則也不會改變」。

不過李在明提到，就像其他國家一樣，為了保護本國商船、原油運輸航線以及國民生命安全，必須進行最低限度的活動，「對於清海部隊的角色，是為了因應包括海盜等對船舶、運輸航線及國民安全構成的威脅進行防範與應對」。

至於美國總統川普有意與北韓對話，李在明表示，朝鮮半島的和平與穩定比任何事情都重要，「不需要戰爭的和平，才是最確實的安保，我的這項信念始終沒有改變，為了和平與穩定，必須溝通與合作」。

李在明提及，相較於恢復南北對話，重啟北韓與美國之間的對話容易得多，而且這也能為南北韓恢復對話創造可能性，「川普總統希望對話，我也希望川普總統展開對話，而為了促成對話，我們將持續進行相關事前協調工作」。

不過，外界擔憂若北韓與美國展開對話，會發生「繞過南韓」問題，李在明說：「在對話取得進展的初期階段，我們或許可能會稍微被隔開一點，但為了北韓美國關係的進展，我們大韓民國政府有應發揮的作用，不需要擔心所謂被跳過的問題。」

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