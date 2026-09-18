快訊

資安院驚爆內鬼！寫爬蟲撈內部資料逾20萬次 4高階專家遭起訴

台中100碗出爐！93家得碗 老字號、創新美食一次收錄

日銀宣布升息！調高1碼日圓竟急貶 一動作讓外界判斷央行「不夠鷹」

聽新聞
0:00 / 0:00

川普施壓南韓支援荷莫茲！李在明正式表態：絕不派兵參戰

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓總統李在明18日在青瓦台舉行記者會。路透
南韓總統李在明18日在青瓦台舉行記者會。路透

南韓總統李在明18日在青瓦台迎賓館舉行記者會時，就向荷莫茲海峽派兵問題表示：「不會派兵介入或參與戰爭。」

南韓中央日報報導，李在明指出，「無論是派兵參與、介入戰爭，或派遣軍事裝備，我們都不會這麼做」。他說：「這項原則我們至今一直遵守，今後也不會改變。」

美國總統川普8月19日曾批評南韓不願協助美國維護荷莫茲海峽安全，並稱南韓約60%的石油經由當地運輸。他曾詢問李在明是否願意幫忙，卻得到「不用了，謝謝」的回答。南韓東亞日報9月初報導，川普政府隨後施壓首爾盡快決定是否派兵，並表示正在「等待南韓的支持」。

東亞日報指出，南韓當時正考慮以非戰鬥任務為主的部署方案，包括P-8海上巡邏機、軍用後勤支援艦及海軍特殊作戰部隊的爆炸物處理小組，以回應美方要求，同時避免直接捲入戰爭。

派兵議題也在南韓執政陣營內引發分歧。一方認為基於國家利益恐難以避免，另一方則擔心可能被視為參與伊朗戰爭，也有人質疑派兵的正當性與實際利益不足。

對此，李在明表示：「對我們而言，也必須像其他國家一樣，為保護本國商船、原油運輸線及國民生命安全，採取最低限度的行動，這一點很明確。」他接著表示，南韓海軍反海盜部隊已派駐當地，防範並因應包括海盜在內、對船舶運輸線及國民安全構成的威脅。

李在明表示，「確實正在研議並審慎考慮如何加強這方面的行動」，但隨即指出：「有人擔心，這是否就是派兵介入、參與或支援戰爭？是否會派遣戰鬥兵力，或把我方官兵編入外國軍隊指揮之下，使他們陷入危險？」他強調：「我要再次明確地說，不會派兵參戰。今後也會繼續遵守不參與、不介入戰爭的原則。」

伊朗 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

不滿世界沒幫忙！川普點名1類國家 伊朗戰爭後補償美國

澤倫斯基：北韓藉俄烏戰爭低成本練兵 威脅東亞安全

韓外長趙顯赴美將會盧比歐 預計談對美投資等事項

香山論壇／批美強盜又罵日韓貪婪 北韓副防長：核國家地位絕不退讓

相關新聞

川普施壓南韓支援荷莫茲！李在明正式表態：絕不派兵參戰

南韓總統李在明18日在青瓦台迎賓館舉行記者會時，就向荷莫茲海峽派兵問題表示：「不會派兵介入或參與戰爭。」

美伊戰爭讓中國躍居新能源強權 外國斷油恐難嚇阻北京對台動手

紐約時報17日報導，美伊戰爭揭示一項幾乎沒有人預料到的重要教訓：長期容易受到石油供應衝擊的中國，透過大量囤油、擴充煉油產能，以及投資煤炭與其他替代能源，成功把這項弱點轉化為意想不到的地緣政治力量。

川普點頭願賣48架F-35給沙烏地阿拉伯！中國竟成最大阻力？

川普政府批准向沙烏地阿拉伯出售最多48架F-35戰機，但這筆總額高達243億美元的交易要落實，還必須闖關美國國會。反對人士擔心，把最先進戰機賣到海外，可能讓中國取得關鍵技術。即使軍售案最後過關，F-35的訂單積壓，沙國可能要等上好幾年才收得到這批戰機。

聯合國專家：美軍2度無差別攻擊伊朗 有理由相信構成戰爭罪

聯合國伊朗問題獨立國際事實調查團（Independent International Fact-Finding Mission on Iran）17日發布報告指出，有合理理由相信，美國對伊朗發動的兩次攻擊構成戰爭罪；報告也認定，伊朗當局1月鎮壓大規模反政府示威期間犯下危害人類罪。

川普下一步？多道紅線被突破 摩根大通放棄預測伊朗戰事如何收場

幾個月來不斷推演伊朗戰事會如何收場的摩根大通（JPMorgan）公開表示，已放棄提出基本情境預測。

美伊戰爭進入關鍵時刻！川普撂話：很快決定要不要殲滅伊朗政權

美國總統川普17日接受Axios訪問時表示，美伊戰爭正進入關鍵時刻，他必須決定是否重啟大規模攻擊，以期結束戰爭。川普說：「我很快就要做一個重大決定。我要不要進去殲滅伊朗政權？還是不要？這是重大決定。我什麼事都有可能做。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。