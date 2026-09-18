聯合國專家：美軍2度無差別攻擊伊朗 有理由相信構成戰爭罪

聯合國伊朗問題獨立國際事實調查團（Independent International Fact-Finding Mission on Iran）17日發布報告指出，有合理理由相信，美國對伊朗發動的兩次攻擊構成戰爭罪；報告也認定，伊朗當局1月鎮壓大規模反政府示威期間犯下危害人類罪。

BBC報導，事實調查團3名獨立專家在提交聯合國人權理事會的最新報告中指出，美國與以色列2月28日對伊朗開戰當天，美軍對米納卜（Minab）一所小學及拉默德（Lamerd）一座體育設施發動飛彈攻擊，構成無差別攻擊，造成至少177名平民死亡，並破壞民用基礎設施。

在米納卜事件中，戰斧巡弋飛彈擊中沙賈雷．塔耶貝小學（Shajareh Tayyebeh Primary School），造成至少156人死亡，包括120名兒童。專家表示，該校毗鄰一處當天也遭攻擊的伊朗革命衛隊海軍設施，但校舍明確可辨識為學校，也沒有任何資訊顯示曾被用於軍事用途。

專家表示，蒐集到的證據包括媒體報導稱，美軍初步調查認定美軍應對此事負責，以及美國是衝突各方中唯一擁有戰斧巡弋飛彈的一方，因此有合理理由相信這起攻擊由美國發動。專家並認定，學校「就是預定命中點，造成的損害並非攻擊偏離目標所致，也不是攻擊革命衛隊設施造成的附帶損害」，並引述生還者說法指出，學校遭到兩次攻擊。

在拉默德事件中，精準打擊飛彈（PrSM）在一處體育設施與住宅區上空散布大量鎢製彈丸，造成至少21名平民死亡，包括7名兒童。專家表示，該處明確可辨識為體育設施，也沒有任何資訊顯示曾被用於軍事用途；加上美國是衝突各方中唯一擁有PrSM飛彈的一方，因此有合理理由相信這起攻擊由美國發動。

專家指出，兩起事件都有「合理理由相信，美國發動無差別攻擊，造成平民死亡或受傷，或民用物體受損，構成戰爭罪」。

報告也涵蓋伊朗當局2025年12月至2026年1月期間，對席捲全國的大規模示威展開暴力鎮壓。專家表示，這次鎮壓較以往明顯升級，安全部隊殺人事件遍及全部31個省，規模「驚人且前所未見」，並廣泛使用致命武力，造成大規模死傷及大批民眾遭逮捕。

隨著鎮壓升級，安全部隊攻擊醫療設施、毆打並逮捕受傷示威者，也逮捕部分醫療人員；遭拘留的數以萬計民眾則面臨酷刑、單獨監禁及被剝奪律師協助。專家並警告，政府此後加強對示威者使用死刑，至少29名男子因與動亂有關的指控，經快速審判後遭到處決。

專家最終認定，伊朗當局在鎮壓期間犯下「許多嚴重侵犯人權行為」，構成危害人類罪。調查團並警告：「伊朗平民一方面遭受本國政府犯下的嚴重侵犯人權行為及危害人類罪，另一方面又身陷該國與美國及以色列的致命衝突之中。」

路透報導，五角大廈拒絕評論這份由外部組織提出的報告，伊朗常駐日內瓦代表團也未立即回應置評請求。聯合國事實調查團屬調查機構而非司法機構，因此不會啟動刑事案件，但調查結果可供各國法院或國際刑事法院等國際法庭進行刑事調查時使用。