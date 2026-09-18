美伊戰爭讓中國躍居新能源強權 外國斷油恐難嚇阻北京對台動手

紐約時報17日報導，美伊戰爭揭示一項幾乎沒有人預料到的重要教訓：長期容易受到石油供應衝擊的中國，透過大量囤油、擴充煉油產能，以及投資煤炭與其他替代能源，成功把這項弱點轉化為意想不到的地緣政治力量。

傳統上，全球能源產業的大部分籌碼掌握在沙烏地阿拉伯和美國等石油生產國手中，而非中國這類石油進口國。不過，中國也是全球最大的煉油國之一，石油進口量大於產量，加上採購規模龐大，中共政府又能施加民主國家決策者所不具備的控制力，因此對原油市場擁有獨特影響力。

海關數據顯示，中國龐大的石油儲備和煉油能力，加上能以多種能源維持經濟運作，使中國在美伊戰爭爆發後的前6個月，石油採購量較前一年同期大減23%。其他高度依賴中東原油的國家缺乏這些選項，只能減少能源使用量，或支付更高價格。

高盛分析師最近指出，中國往往能降低油價波動，去年大量囤油時推高價格，美伊戰爭爆發後停止囤油，則有助壓低油價。中國今年石油進口量大幅下降，主要反映兩項變化：不再囤油並開始動用部分儲備，以及煉油廠大幅減少將原油煉成汽油、柴油和其他燃料。

部分原因是中國石油需求明顯轉弱。電動車目前約占中國道路上乘用車的14%，中國也擁有健全的高速鐵路系統，並具備其他國家普遍不具備的能力，可以煤炭而非石油製造化學品。

由於北京公開資訊有限，中國究竟如何組合運用各種手段大幅降低石油進口，一直是外界爭論焦點；而中國能夠大幅縮減石油進口，也令石油業幾乎所有人都大感意外。這也是伊朗嚴重限制船隻通過荷莫茲海峽後，油價未如業界原先預期般大幅上漲的重要原因。

此外，中國也嚴格限制航空燃油、汽油和柴油等精煉燃料出口，對鄰國的供應也遭切斷，一方面保存國內供應，另一方面懲罰外交政策立場與中國相左的國家。近幾個月的行動顯示，北京很可能不會避諱把能源當成政治工具。

哥倫比亞大學全球能源政策中心資深研究學者鄧麗嘉（Erica Downs）說：「這是一股沒有人認為中國擁有的力量。接下來很值得觀察的是，中國會如何運用這股新獲得的力量？」

美國總統川普與中國國家主席習近平預定下周在白宮舉行會晤，或許會提供一些線索。中國已在太陽能板、電池和電動車領域占據主導地位，如今看來在整個能源版圖上也擁有無可匹敵的地位。美國前官員表示，外國勢力限制中國取得石油的威脅，或許已不足以嚇阻北京領導人採取入侵或封鎖台灣等激進行動。

曾在拜登政府處理中國事務的白宮與國務院前官員葛維茲（Julian Gewirtz）說：「如果他們開始認為，中國在這個領域的脆弱程度可能低於自己和許多人先前的評估，這將意味著影響中國制定全球戰略的一項關鍵因素，發生了深刻而重要的轉變。」