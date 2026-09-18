川普點頭願賣48架F-35給沙烏地阿拉伯！中國竟成最大阻力？

川普政府批准向沙烏地阿拉伯出售最多48架F-35戰機，但這筆總額高達243億美元的交易要落實，還必須闖關美國國會。反對人士擔心，把最先進戰機賣到海外，可能讓中國取得關鍵技術。即使軍售案最後過關，F-35的訂單積壓，沙國可能要等上好幾年才收得到這批戰機。

美國國務院周四宣布的這項潛在軍售案，內容除F-35外，還包括49具普惠（Pratt & Whitney）引擎與相關零組件。國務院表示，軍售可強化沙國保衛本土、嚇阻當前與未來威脅的能力，也有助沙國軍隊與美軍和北約部隊等協同作戰。

這筆交易宣布之際，沙國正與葉門武裝組織青年運動陷入新一波衝突。獲伊朗支持的青年運動上周迅速攻占紅海港口摩卡，並向曼德海峽推進，還攻擊沙國油輪、威脅紅海航運，沙國境內也出現攻擊造成的平民死傷；沙國支持的葉門政府軍卻潰退南撤，部分士兵將武器埋在沙漠或就地變賣武器後出逃。

這凸顯出沙國取得美國先進武器的急迫性。美國今夏批准向沙國出售價值70億美元的精準導引飛彈系統與炸彈，如今又放行F-35，顯示華府試圖協助這個波斯灣盟邦。

但美國國會不見得會配合。眾議院情報委員會民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）警告，這筆軍售若繼續推進，可能威脅美國國安。他說，北京數十年來一直竊取美國智慧財產與技術，企圖縮小與美國的差距，美方不應主動幫忙。

過去美國向中東國家出售F-35的計畫，也曾因國會及利益團體反對而受阻。

即使國會最終放行，F-35現有訂單積壓仍可能讓交機時程延宕多年。沙國眼前雖需要先進戰機反制青年運動的飛彈與無人機，卻未必能及時拿到這批武器。