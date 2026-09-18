荷莫茲海峽風雲緊 伊朗革命衛隊稱襲擊多哥籍油輪

美國總統川普17日接受Axios訪問時表示，美伊戰爭正進入關鍵時刻，他必須決定是否重啟大規模攻擊，以期結束戰爭。川普說：「我很快就要做一個重大決定。我要不要進去殲滅伊朗政權？還是不要？這是重大決定。我什麼事都有可能做。」

2026-09-18 07:42