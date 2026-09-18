快訊

高雄男大生20多刀猛刺8旬臥床嬤收押 檢警：顯有致死強烈動機

習近平驚傳身體出狀況！俄媒曝光畫面「還原真相」

iPhone 18 Pro全色系實際顏色一次看！勃根地紅耐看、冰川藍陽光照映會變色

聽新聞
0:00 / 0:00

荷莫茲海峽風雲緊 伊朗革命衛隊稱襲擊多哥籍油輪

中央社／ 德黑蘭18日綜合外電報導

伊朗官方媒體伊朗通訊社（IRNA）報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）今天表示，他們在荷莫茲海峽襲擊一艘多哥籍油輪

法新社報導，自美國與以色列2月底對伊朗發動攻擊以來，伊朗實質封鎖荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）。伊朗希望收取通行費，並攻擊被控企圖避開伊朗首選航線的船隻。

聲明說，多哥籍「趨勢號」（Trend）油輪遭到鎖定並扣留，船上發生火災，並指這艘船試圖「非法通過」這條重要水道。

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）昨天宣布荷莫茲海峽發生一起「安全事件」，地點在阿曼沿海城市哈薩伯（Khasab）東北方29.6公里。

UKMTO未說明涉事船隻相關細節，目前不清楚是否與伊朗伊斯蘭革命衛隊提到的油輪為同一艘。

伊朗 荷莫茲海峽 油輪 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

伊朗企圖奪無人艇 美軍荷莫茲海峽開火摧毀2小船

伊朗代理人無人機逼近第一聖城麥加！沙國警告踩紅線將反擊

葉門叛軍襲沙烏地阿拉伯致13傷 沙國矢言堅定回應

布蘭特油價回落至102美元 川普將與波灣領袖討論戰後布局

相關新聞

美伊戰爭進入關鍵時刻！川普撂話：很快決定要不要殲滅伊朗政權

美國總統川普17日接受Axios訪問時表示，美伊戰爭正進入關鍵時刻，他必須決定是否重啟大規模攻擊，以期結束戰爭。川普說：「我很快就要做一個重大決定。我要不要進去殲滅伊朗政權？還是不要？這是重大決定。我什麼事都有可能做。」

川普下一步？多道紅線被突破 摩根大通放棄預測伊朗戰事如何收場

幾個月來不斷推演伊朗戰事會如何收場的摩根大通（JPMorgan）公開表示，已放棄提出基本情境預測。

與美協議 青年運動：只鎖定沙國船舶

儘管沙烏地阿拉伯呼籲美國軍事介入葉門，總統川普仍拒絕採取行動。美國新聞網站Axios十六日引述消息人士報導，美國外交官上周末在馬斯開特的駐阿曼大使館與葉門武裝團體「青年運動」代表會面，討論紅海緊張情勢。

沙國F-15疑遭擊落 首動用東風飛彈

華爾街日報十六日報導，沙烏地阿拉伯一架Ｆ–１５戰機疑遭葉門武裝團體「青年運動」擊落。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。