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荷莫茲海峽風雲緊 伊朗革命衛隊稱襲擊多哥籍油輪
伊朗官方媒體伊朗通訊社（IRNA）報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）今天表示，他們在荷莫茲海峽襲擊一艘多哥籍油輪。
法新社報導，自美國與以色列2月底對伊朗發動攻擊以來，伊朗實質封鎖荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）。伊朗希望收取通行費，並攻擊被控企圖避開伊朗首選航線的船隻。
聲明說，多哥籍「趨勢號」（Trend）油輪遭到鎖定並扣留，船上發生火災，並指這艘船試圖「非法通過」這條重要水道。
英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）昨天宣布荷莫茲海峽發生一起「安全事件」，地點在阿曼沿海城市哈薩伯（Khasab）東北方29.6公里。
UKMTO未說明涉事船隻相關細節，目前不清楚是否與伊朗伊斯蘭革命衛隊提到的油輪為同一艘。
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