川普下一步？多道紅線被突破 摩根大通放棄預測伊朗戰事如何收場

幾個月來不斷推演伊朗戰事會如何收場的摩根大通（JPMorgan）公開表示，已放棄提出基本情境預測。

這家投行擁有華爾街最重量級的大宗商品研究團隊之一，原先認為，只要油價突破100美元、汽油逼近每加侖5美元，或美國10年期公債殖利率升破5%，經濟壓力就會迫使川普達成協議。但六個月後，多道紅線已被跨越，川普的退出策略非但沒有更清楚，反而更模糊。

摩根大通全球大宗商品策略主管卡內娃（Natasha Kaneva）周四在報告中表示：「自伊朗戰事爆發以來，我們首次沒有基本情境預測。我們根本不知道該如何推演這場戰爭的結局。」

三道紅線已陸續突破

美國與伊朗6月曾達成臨時協議，重新開放荷莫茲海峽，但協議很快破裂，戰火重燃，近幾周局勢持續升高。

油價如今重返每桶100美元之上，美國10年期公債殖利率本周突破5%，經季節調整後的汽油價格創新高。柴油價格則漲破每加侖6美元，柴油庫存處於歷史低點。

油價下跌只是短期喘息

油價周四收低。布蘭特原油期貨下跌1.01美元，收在每桶104.82美元；西德州中級原油下跌0.52美元，收在101.91美元。

油價下跌的主因，是沙國東西向輸油管遭無人機攻擊停擺、紅海延布港停止裝載原油後，迅速找到替代出口方案，暫時減輕市場對供應再次受到重創的擔憂。

知情人士告訴路透，沙國正在荷莫茲海峽外、阿曼蘇哈爾港附近海域進行船對船轉運，向亞洲煉油商提供更多原油，讓油輪不必駛入波灣，避開遭伊朗攻擊的風險。

戰事升級風險仍未解除

然而，這套方案仍相當脆弱。

Rapidan Energy周四在給客戶的報告中表示：「如果輸油管停擺延續至9月之後，或伊朗、青年運動及其他代理人組織擴大攻擊，發生更大規模供應中斷的風險仍然偏高。」

摩根大通估算的布蘭特原油合理價格約為每桶90美元。但目前交易價在105美元附近，本周稍早還一度逼近110美元。

依照小摩模型，全球原油供應每日減少100萬桶，期貨價就會上漲約4美元，這代表除了目前已經中斷的每日1,000萬桶供應，市場已計入可能再減少約400萬桶的風險。

不過，全球石油庫存下降速度沒有摩根大通原先預測得那麼快，目前減少約5.55億桶，遠低於原估的16億桶。

卡內娃表示：「簡單來說，目前還有足夠的緩衝空間，可以壓住油價——至少現在如此。」

油價周四下跌，反映的是沙國找到短期應變之道，而不是戰爭走向已經明朗。這套方案能否繼續壓住油價，前提仍是戰事不再惡化，但目前看不到這種跡象。

川普周四接受Axios訪問時表示，他即將走到十字路口，必須決定要重新對伊朗發動大規模軍事行動，還是結束戰爭。

他說：「我要不要攻進去，徹底消滅伊朗政權？這是個重大決定。對我來說，任何事情都有可能發生。」