美伊戰爭進入關鍵時刻！川普撂話：很快決定要不要殲滅伊朗政權

美國總統川普17日接受Axios訪問時表示，美伊戰爭正進入關鍵時刻，他必須決定是否重啟大規模攻擊，以期結束戰爭。川普說：「我很快就要做一個重大決定。我要不要進去殲滅伊朗政權？還是不要？這是重大決定。我什麼事都有可能做。」

儘管川普過去也曾發出類似威脅，近幾天卻數度表示戰爭很快就會結束。一些美國官員警告，美伊衝突已陷入無法持續的「非戰非和」僵局；若到期中選舉時仍未達成協議，川普可能在選後重新投入重大作戰。

川普預計22日在紐約聯合國大會場邊，與沙烏地阿拉伯、阿聯、卡達、巴林、科威特和阿曼等6個波斯灣國家領導人會晤。這場會議可能影響戰爭下一階段走向，包括是否再推外交努力，或加強軍事行動；若川普希望恢復重大作戰，將需要區域盟友支持。

至於何時決定下一步，川普拒絕透露會在期中選舉前還是選後拍板，但表示希望藉會議直接聽取盟友意見。他說：「我想知道他們目前的情況，以及他們過得怎麼樣。我們一直非常保護他們。」

美國官員表示，川普和國防部長赫塞斯已下令，在今年底前維持目前在中東的兵力規模，隨時準備恢復全面作戰。官員指出，川普必須很快決定下一步，部分原因是美軍無法長期維持目前的待命狀態。一名官員說：「到了某個時候，你必須決定最終目標是什麼。」

川普表示，他非常滿意海上封鎖已阻止伊朗出口石油。他說：「自從我們開始行動以來，沒有一艘船前往伊朗。他們試過，而我們把船炸掉了。」他還表示，伊朗正與美國直接接觸，德黑蘭方面仍希望達成協議。