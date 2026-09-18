路透：中國受沙烏地所託 私下請伊朗約束葉門叛軍

路透社引述3名伊朗消息人士報導，德黑蘭支持的葉門叛軍「青年運動」過去1週在紅海一帶突襲擴大控制範圍後，中國受沙烏地阿拉伯所託，私下請求伊朗協助約束其行動。

消息人士指出，利雅德之所以求助中國，因為「青年運動」（Houthis）在葉門的紅海沿岸及曼德海峽（Bab el-Mandeb Strait）附近迅速推進攻占區後，沙烏地阿拉伯的石油出口及航運暴露在更大風險下。

報導表示，中國雖已公開呼籲過各方保持克制、加強對話及恢復海運安全，但消息人士說，北京這次私下表達的訊息比公開發言更進一步，並希望伊朗協助防止衝突擴散到中國依賴的各條能源運輸路線。

消息人士透露，德黑蘭回覆中國說，中東的穩定與和平取決於美國和以色列對伊朗的戰爭是否結束；北京則未發出任何明確威脅，也未表明會尋求從經濟上對伊朗施壓。

中國外交部回覆路透社的詢問時表示：「中國不希望中東緊張情勢擴大漫溢到葉門和紅海。區域不穩定加劇，對任何一方都沒好處。」