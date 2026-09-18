聽新聞
0:00 / 0:00

沙國F-15疑遭擊落 首動用東風飛彈

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
葉門「青年運動」十六日發布的影像截圖顯示，武裝分子站在一架據稱被擊落的沙烏地阿拉伯Ｆ–１５戰機殘骸前。路透
葉門「青年運動」十六日發布的影像截圖顯示，武裝分子站在一架據稱被擊落的沙烏地阿拉伯Ｆ–１５戰機殘骸前。路透

華爾街日報十六日報導，沙烏地阿拉伯一架Ｆ–１５戰機疑遭葉門武裝團體「青年運動」擊落。

青年運動指稱，在生產石油和天然氣的葉門馬里卜擊落一架沙國Ｆ–１５，並公布相關影片。該影片可見疑似機翼、引擎及垂直尾翼的殘骸，還可見沙國國旗，但青年運動並未詳述機員下落。

沙國過去大都能在葉門各地隨心所欲地空襲。青年運動雖也多次聲稱擊落沙國軍機，但利雅德均駁斥為技術問題墜落。若這次屬實，將是沙國在戰事升溫後首次損失Ｆ–１５，也代表青年運動的防空能力出現重大進步。

另外，自十四日起在社媒流傳的影片與葉門發現的殘骸顯示，沙國可能首次在實戰發射中國大陸製的「東風」彈道飛彈。該影片顯示，彈體側面以粗體黑字印有ＤＦ–１５Ａ且尾翼、發動機和序號也清晰可見。

目前僅發現彈體，彈頭則在飛行途中分離後飛向目標。分析家認為，該影片可信，殘骸似乎來自中國設計的東風１５Ａ短程固體燃料彈道飛彈，固定式尾翼與致動器也與中國官媒過去播出的演習畫面相符。

對此，中國外交部與沙烏地阿拉伯政府尚未置評。若此事屬實，將是沙國在與葉門青年運動多年戰爭首次動用彈道飛彈，很可能旨在向青年運動表明，沙國的軍火庫還有其他武器。

由於東風１５Ａ射程涵蓋伊朗南部海岸，因此沙國也可能旨在向德黑蘭發出信號，但也增加兩國發生衝突的風險。北京長期否認向中東出售飛彈，此一疑似東風１５Ａ的殘骸，也將進一步揭露中國在中東的飛彈軍售現況。

伊朗 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

沙國與青年運動交戰！F-15疑遭擊落 可能首度將中國東風-15投入實戰

葉門局勢升溫 青年運動稱沙國過去24小時發動40次空襲

美拒絕軍事介入葉門 傳與青年運動談判、對方稱只打沙國船隻

葉門叛軍襲沙烏地阿拉伯致13傷 沙國矢言堅定回應

相關新聞

沙國F-15疑遭擊落 首動用東風飛彈

華爾街日報十六日報導，沙烏地阿拉伯一架Ｆ–１５戰機疑遭葉門武裝團體「青年運動」擊落。

與美協議 青年運動：只鎖定沙國船舶

儘管沙烏地阿拉伯呼籲美國軍事介入葉門，總統川普仍拒絕採取行動。美國新聞網站Axios十六日引述消息人士報導，美國外交官上周末在馬斯開特的駐阿曼大使館與葉門武裝團體「青年運動」代表會面，討論紅海緊張情勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。