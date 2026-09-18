沙國F-15疑遭擊落 首動用東風飛彈

華爾街日報十六日報導，沙烏地阿拉伯一架Ｆ–１５戰機疑遭葉門武裝團體「青年運動」擊落。

青年運動指稱，在生產石油和天然氣的葉門馬里卜擊落一架沙國Ｆ–１５，並公布相關影片。該影片可見疑似機翼、引擎及垂直尾翼的殘骸，還可見沙國國旗，但青年運動並未詳述機員下落。

沙國過去大都能在葉門各地隨心所欲地空襲。青年運動雖也多次聲稱擊落沙國軍機，但利雅德均駁斥為技術問題墜落。若這次屬實，將是沙國在戰事升溫後首次損失Ｆ–１５，也代表青年運動的防空能力出現重大進步。

另外，自十四日起在社媒流傳的影片與葉門發現的殘骸顯示，沙國可能首次在實戰發射中國大陸製的「東風」彈道飛彈。該影片顯示，彈體側面以粗體黑字印有ＤＦ–１５Ａ且尾翼、發動機和序號也清晰可見。

目前僅發現彈體，彈頭則在飛行途中分離後飛向目標。分析家認為，該影片可信，殘骸似乎來自中國設計的東風１５Ａ短程固體燃料彈道飛彈，固定式尾翼與致動器也與中國官媒過去播出的演習畫面相符。

對此，中國外交部與沙烏地阿拉伯政府尚未置評。若此事屬實，將是沙國在與葉門青年運動多年戰爭首次動用彈道飛彈，很可能旨在向青年運動表明，沙國的軍火庫還有其他武器。

由於東風１５Ａ射程涵蓋伊朗南部海岸，因此沙國也可能旨在向德黑蘭發出信號，但也增加兩國發生衝突的風險。北京長期否認向中東出售飛彈，此一疑似東風１５Ａ的殘骸，也將進一步揭露中國在中東的飛彈軍售現況。