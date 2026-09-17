葉門局勢升溫 青年運動稱沙國過去24小時發動40次空襲

葉門叛軍「青年運動」（Houthis）今天表示，沙烏地阿拉伯過去24小時對葉門發動40次空襲；與此同時，沙國支持的葉門政府軍正持續在沙國邊境附近與青年運動交戰。

法新社報導，利雅德當局指控青年運動鎖定伊斯蘭教聖城麥加（Mecca），企圖發動「懦弱」攻擊。

青年運動迅速駁斥利雅德今天清晨發布的聲明，否認沙國擊落一架飛往麥加的無人機，並稱相關指控是「謊言」。不過，這項指控已經引發整個穆斯林世界強烈憤慨。

青年運動與沙國支持的葉門政府近期再度爆發戰事，將沙烏地阿拉伯捲入衝突之中。青年運動日前宣布對利雅德實施海上封鎖，並開始將攻擊目標鎖定紅海上的沙烏地船隻。

在上週的閃電攻勢中，他們奪取葉門整個紅海沿岸與曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）的控制權。隨著中東範圍擴大的戰爭導致波斯灣荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）通行受阻，曼德海峽成為沙烏地原油出口的關鍵要道。

沙國外交部譴責以麥加為目標的行動是「懦弱的恐怖攻擊」，並重申沙國有權「捍衛兩座聖寺、朝聖者以及整個沙烏地領土的安全」。

不過，青年運動政治局成員阿塞德（Hazem al-Assad）在社群平台X發文表示：「聲稱有人企圖攻擊麥加是早就用過的老套謊言，已經騙不了任何人。」

一名受訪的麥加居民匿名表示，民眾收到手機警報、得知可能發生攻擊後，「我看見有些人驚慌失措，跑到窗邊查看情況」，但他補充說，「麥加生活一切如常」。

沙烏地阿拉伯過去在另一場衝突期間，也曾指控青年運動向麥加發動攻擊。

沙國領導的聯軍矢言報復，強調兩座聖寺和朝聖者的安全是不可逾越的紅線，「聯軍不會猶豫，將對青年運動恐怖分子採取必要且具嚇阻力的措施」。

青年運動軍事發言人沙里（Yahya Saree）今晚表示，過去24小時內，「沙國戰機發動40次空襲…鎖定塔伊茲（Taiz）、馬里卜（Marib）及荷台達（Hodeidah）等地區」。

他稍早表示，沙國在過去一週發動了超過450次空襲，青年運動鎖定紅海港市揚布（Yanbu）的一座沙國空軍基地及一處國營石油公司設施發動攻擊，作為回應。

青年運動今天也宣稱擊落一架沙國戰機。

葉門政府軍目前正在沙國邊境附近與青年運動交戰。法新社拍攝到的畫面顯示，官兵乘坐裝甲車和卡車，在機槍掃射聲中穿越沙漠地帶向前推進。

兩名軍方消息人士今天透露，政府軍與青年運動正在爭奪阿拉巴納特（Al-Labanat）軍營的控制權。一旦攻占該軍營，理論上將打通通往焦夫省（Al-Jawf）首府哈茲姆（Al-Hazm）的道路；哈茲姆距離阿拉巴納特軍營約50公里。