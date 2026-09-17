沙國與青年運動交戰！F-15疑遭擊落 可能首度將中國東風-15投入實戰

沙烏地阿拉伯與葉門獲伊朗支持的青年運動戰事再起後，沙國一架F-15戰機疑遭擊落。另有葉門官員與武器專家根據當地發現的飛彈殘骸研判，沙國也可能首次在實戰中動用中國製彈道飛彈。

華爾街日報16日報導，青年運動軍事媒體部門表示，他們以一枚本土製飛彈，在生產石油和天然氣的馬里卜（Marib）擊落一架沙國F-15戰機，並公布相關影片。畫面可見疑似F-15機翼、引擎及垂直尾翼的殘骸，其中一個部件上還可見沙烏地阿拉伯國旗，但青年運動沒有提及機上人員下落。

沙烏地阿拉伯過去大致都能在葉門各地自由發動空襲。青年運動也曾多次聲稱擊落沙國軍機，但利雅德往往反駁是飛機遭遇技術問題。若此次確實擊落F-15，將是沙國在這波戰事升級以來首度損失F-15，也意味青年運動防空能力出現重大變化。沙國媒體部沒有立即回應詢問，但兩名知情人士表示，一架沙國軍機確實遭到擊落。

華爾街日報同日另外報導，14日開始在社群媒體流傳的影像與葉門發現的殘骸顯示，沙烏地阿拉伯可能首次在實戰中發射中國製東風-15彈道飛彈。影片中的彈體側面以粗體黑字印著「DF-15A」，尾翼、發動機和序號也清晰可見。

目前發現的只有彈體，彈頭則會在飛行途中分離後繼續飛向目標，因此無法確定飛彈是否擊中葉門境內任何地點。華爾街日報無法立即驗證影片真實性，但區域分析人士認為影片可信，殘骸似乎來自中國設計的東風-15A短程固體燃料彈道飛彈，固定式尾翼與致動馬達也與中國官媒過去播出的演習畫面相符。

中國外交部與沙烏地阿拉伯政府沒有立即回應詢問。葉門一名青年運動官員和一名反青年運動陣營官員均表示，沙國發射了這枚飛彈；一名沙國官員也沒有否認，只表示青年運動沒有東風-15飛彈，並拒絕進一步說明。

若此事獲得證實，將是沙烏地阿拉伯在與葉門青年運動多年戰爭中首度使用彈道飛彈，很可能意在向青年運動表明，沙國武器庫中還有其他武器。東風-15A射程足以抵達伊朗南部海岸，也可能向德黑蘭發出訊號，但同時增加沙國與伊朗爆發彈道飛彈衝突的風險。北京長期否認向中東出售飛彈，這批疑似東風-15A殘骸也將進一步揭露中國在中東的飛彈軍售情況。