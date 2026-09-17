美國打伊朗 估已燒掉台幣1.2兆

美國國會預算辦公室（ＣＢＯ）十五日發布最新評估指出，截至八月一日，美國國防部已在美伊戰爭中花費約三百八十億美元（約台幣一點二兆元），並大幅消耗美軍彈藥庫存，未來每月可能再耗費廿億至卅億美元，補充為保衛美軍與基地而消耗的飛彈攔截彈則至少需要五年。

華爾街日報與紐約時報報導，ＣＢＯ這份十九頁評估是應眾議院預算委員會副主席博伊爾在內的多名民主黨議員要求提出。由於國防部未回應索取資訊，ＣＢＯ依據政府資料庫和公開報導進行評估，並提醒估算仍存在不確定性。這項成本評估涵蓋補充已消耗彈藥、戰鬥中損失裝備、增加飛行時數、其他行動及額外燃料等費用，但未計入艦艇、軍機等裝備因投入衝突而可能產生的後續維修或額外保養費，以及修復受損軍事基地的成本。

ＣＢＯ表示，這項成本評估與國防部長赫塞斯七月底在國會作證時提出的數字大致相符。赫塞斯當時估計，這場戰爭已耗費三百七十五億美元。

ＣＢＯ指出，目前這場戰爭對國防部「主要的機會成本」在於大量消耗飛彈防禦攔截彈，導致美國未來數年攔截彈庫存減少。報告並以中國為例指出：「如果與擁有大量彈道飛彈和巡弋飛彈的對手爆發衝突，這項短缺將變得尤其棘手。」

ＣＢＯ比較「據報消耗的飛彈防禦攔截彈數量」與「國防部迄今購買的總數」後表示，美國「自二○二五年六月以來，可能已消耗這類攔截彈庫存的二分之一至三分之二」。報告估計，美國需要花費近二百廿億美元補充彈藥庫存，其中約七十億美元用於陸攻巡弋飛彈、一百卅億美元用於飛彈防禦攔截彈；如果戰事加劇，整體戰爭成本還可能進一步增加。

不過，五角大廈首席發言人帕內爾反駁稱，「有關美國彈藥短缺的說法錯誤」。他說：「當假新聞媒體不負責任地放大這些謊言，實際後果很明確：我們的敵人會受到鼓舞，進而挑釁甚至攻擊美國軍人。美國軍隊仍是全球最強大的作戰力量。我們擁有在總統選定的時間和地點發動打擊所需的一切。」