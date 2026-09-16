沙烏地控麥加遇襲擊企圖 3國共同防禦協定尚未啟動

沙烏地阿拉伯領導的聯軍今天指控，葉門叛軍「青年運動」試圖襲擊伊斯蘭教聖城麥加。土耳其和巴基斯坦表示未接獲沙烏地提出支援請求，3國先前簽署的共同防禦協定尚未啟動。

青年運動（Houthi）否認向距離葉門邊境約1100公里的麥加（Mecca）發射無人機，並駁斥沙烏地稱擊落一架飛向麥加的無人機的說法為「謊言」。

法新社報導，青年運動政治局成員阿塞德（Hazemal-Assad）在社群平台X發文表示：「聲稱有人企圖攻擊麥加是早就用過的老套謊言，已經騙不了任何人。」

一名麥加居民告訴法新社：「我看到幾個人驚慌地跑到窗邊，想看看發生了什麼事。」

「我認為警報系統造成了恐慌…麥加生活一切如常，過去這裡也曾發生類似事件，所以這不是第一次。」

沙烏地昨天曾因麥加與南部部分地區可能遭到攻擊，短暫發布警報。

沙烏地聯軍誓言報復，強調麥加與麥地那（Madinah）兩座聖寺及朝聖者的安全是「紅線」，「聯軍不會猶豫，將對青年運動恐怖分子採取必要且具嚇阻力的措施」。

由57個穆斯林國家組成的伊斯蘭合作組織（OIC）譴責「針對麥加與麥地那地區的卑劣攻擊」，並表示這項企圖侵犯「聖地的神聖性」。

美聯社指出，這次攻擊是沙烏地、北約（NATO）成員國土耳其與核武國家巴基斯坦新簽署的共同防禦協定面臨的首場考驗。

沙烏地、土耳其與巴基斯坦上月初簽署「麥加共同防禦協定」（Mecca Joint Defence Agreement）。根據這項協定，對任何一個成員國的攻擊，將被視為對所有成員國的攻擊。

不過，土耳其與巴基斯坦官員告訴美聯社，他們尚未接獲沙烏地請求提供支援，以應對與青年運動的衝突升溫。

土耳其官員補充，必須先完成聯盟的「制度化」工作，這項協定才能正式運作。

美國媒體上週報導，沙烏地王儲曾親自向美國總統川普（Donald Trump）請求美方軍事介入，但遭到拒絕。

另一方面，路透社報導，5名知情人士透露，美國官員上週末在阿曼與青年運動代表會面。

根據消息人士，這場未公開的會議在美國駐阿曼首都馬斯開特（Muscat）大使館舉行，由長期擔任區域調解者的阿曼政府協助安排。

消息人士表示，這場會議於本月13日進行，青年運動代表告訴美國官員，他們無意攻擊美方船隻，並承諾遵守去年與美國達成的停火協議。

其中一名葉門消息人士說，青年運動還表示，他們不會襲擊以色列船舶或任何商船，但沙烏地船隻除外。