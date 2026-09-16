伊朗企圖奪無人艇 美軍荷莫茲海峽開火摧毀2小船

美國官員向新聞網站Axios透露，美軍昨天摧毀了兩艘伊朗小型船隻，起因是伊朗伊斯蘭革命衛隊試圖在荷莫茲海峽搶奪正在巡邏的美軍海軍無人艇。

這起罕見事件凸顯，在試圖恢復荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）正常航運的作為中，美方持續與伊朗發生直接對抗。

美軍起初並未對外公開這次打擊行動，而伊朗媒體則將此事描述為針對「漁船」的無人機攻擊。

伊朗媒體報導，兩艘漁船昨天在霍爾木茲甘（Hormozgan）港口城市卡爾干（Kargan）外海以及拉拉克島（Larak Island）附近遭到襲擊。

霍爾木茲甘省負責安全事務的副省長納菲西（Ahmad Nafisi）指責美軍發動了這次攻擊。

伊朗半官方的梅爾通訊社（Mehr News Agency）報導，納菲西表示有漁民失蹤，人數不明，搜救行動正在進行中。

一名美國官員表示，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）利用這些船隻，試圖俘獲美軍在荷莫茲海峽巡邏的一艘海軍無人艇。

美軍察覺這起企圖後，一架美軍無人機向這些船隻發射兩枚飛彈予以摧毀，並造成船上大多數人員喪生。

美軍中央司令部（CENTCOM）發言人霍金斯（TimHawkins）上校證實了這起搶奪企圖，並表示：「伊朗小型船隻最近企圖奪取一艘美國無人水面艇（Unmanned Surface Vessel），但在中央司令部強力反擊後，他們並未得逞。」

霍金斯表示：「這艘水面無人艇目前仍處於美軍的作戰控制之下。」

這起事件發生之際，美國正致力保護通過荷莫茲海峽日益增加的商業船隻交通，目前當地的石油運輸量仍低於戰前水準。