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伊朗代理人無人機逼近第一聖城麥加！沙國警告踩紅線將反擊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
大批穆斯林14日在沙烏地阿拉伯聖城麥加的大清真寺進行副朝。相對於大朝覲，副朝是小朝覲，費時較短。路透
大批穆斯林14日在沙烏地阿拉伯聖城麥加的大清真寺進行副朝。相對於大朝覲，副朝是小朝覲，費時較短。路透

衛報報導，伊朗扶植的代理勢力葉門「青年運動」15日向沙烏地阿拉伯境內發射無人機，逼近伊斯蘭教第一聖城麥加，在進入聖城上空禁航空域前遭沙國防空系統攔截摧毀。沙國領導的聯軍隨即警告，伊斯蘭教第一聖城麥加與第二聖城麥地那及朝覲者的安全是不可逾越的紅線，將對青年運動採取必要的嚇阻措施。青年運動則否認曾鎖定麥加。

沙國領導的聯軍發言人馬利基（Turki al-Malki）表示，這次行動是「蓄意挑釁數百萬穆斯林情感」，並稱聯軍將對青年運動採取必要且具嚇阻力的措施。

代表全球15億穆斯林、由57個成員國組成的伊斯蘭合作組織（OIC）也譴責這起事件，指青年運動企圖攻擊麥加，「侵犯聖地與清真寺的神聖性」，並在無辜平民間製造恐慌。

不過，青年運動發言人阿薩德（Hazem al-Assad）否認鎖定麥加，反批相關指控是「早就用過的老掉牙謊言」。

麥加是伊斯蘭教最神聖的城市，也是先知穆罕默德的出生地及全球穆斯林朝覲中心。朝覲是伊斯蘭教五功之一，具備條件的穆斯林一生至少應前往一次，每年吸引數百萬人前往。

青年運動近期加大對沙國支持的葉門政府軍攻勢，並持續擴張控制區，上周更攻占葉門紅海港口莫加及鄰近重要水道的裴林島。荷莫茲海峽受阻後，曼德海峽已成為沙國出口原油與成品油的重要替代路線，如今青年運動進一步掌控紅海航運要道，也讓外界擔心，中東石油出口的主要路線恐接連受阻。

與此同時，美國與伊朗仍持續爭奪荷莫茲海峽控制權。隨著美軍進一步攻擊波斯灣內的伊朗油輪，加上葉門戰事升溫，國際油價上周再度突破每桶100美元，並在全球多地引發抗議，民眾要求政府採取行動緩解能源價格上漲帶來的經濟壓力。

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