姻親爆料伊朗最高領袖私下一面！超愛1好萊塢名導 苦學英文考托福

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聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
德黑蘭街頭可見伊朗最高領袖穆吉塔巴的大型肖像看板。美聯社
德黑蘭街頭可見伊朗最高領袖穆吉塔巴的大型肖像看板。美聯社

歐洲電視台報導，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴自3月初掌權以來神隱至今，不僅沒有公開受訪，甚至連一張近期照片都沒有。不過，他已故妻子的家人近日罕見揭開這名56歲最高領袖的私下一面，透露他其實是好萊塢名導諾蘭的粉絲，也對科技、新創產業、心理學及認知科學充滿興趣；他年輕時還相當認真學英文，結婚前就已取得托福英語檢定證書。

美以2月28日聯合空襲德黑蘭，造成時任的最高領袖哈米尼及多名伊朗高層身亡；穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）倖存，並於3月8日獲專家會議推舉接掌最高領袖。

穆吉塔巴的妻子哈達德－阿德爾（Zahra Haddad-Adel）的哥哥法里德丁（Farideddin Haddad Adel）近期受訪談及妹夫，相關內容隨後獲伊朗官方陣營媒體轉載。他形容穆吉塔巴興趣廣泛，從科技、新創產業到心理學、認知科學及電影都有涉獵，並特別提到他熟悉諾蘭的作品。他說：「他不像哈米尼那樣喜歡文學，但他看很多電影。」

哈達德－阿德爾的母親馬赫魯扎德（Tayyebeh Mahrouzadeh）6月也曾透露，穆吉塔巴1999年向女兒提親前，就已取得托福英語檢定證書，而且相當認真學習外語。

法里德丁也提到，穆吉塔巴約有25年時間在父親身邊從事安全、軍事及政治相關工作，最早可追溯至1997年5月。當時改革派候選人哈塔米（Mohammad Khatami）贏得總統大選，擊敗最高領袖陣營支持的候選人，開啟伊朗所謂的「改革時代」。

穆吉塔巴的家人還形容他生活簡樸、衣著樸素，而且睡眠時間很少，不過這些說法目前無法獲得獨立查證。類似的簡樸形象過去經常出現在親政權媒體對哈米尼的報導中，用以與貪腐指控切割，同時彰顯對1979年伊斯蘭革命價值觀的忠誠。

如今，穆吉塔巴也被塑造成一名扎根宗教與安全體系、卻又熟悉現代文化的領袖：，英文、看好萊塢電影，也關注科技與新創產業，但仍牢牢立足於伊斯蘭共和國的政治體制。

穆吉塔巴現年56歲，與哈達德－阿德爾於1999年結婚。哈達德－阿德爾的父親吳拉姆－阿里（Gholam-Ali Haddad-Adel）是伊朗保守派重量級政治人物，曾任國會議長，也是哈米尼的顧問。

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