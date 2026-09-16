愈打愈難攔！伊朗射20枚飛彈 逼美軍耗70枚以上高階飛彈攔截

華爾街日報15日報導，知情美國及區域官員表示，伊朗上周對約旦發動飛彈攻擊時，美軍發射多達70枚甚至更多高階防空攔截彈，凸顯伊朗鎖定美軍、挑戰美國防空系統的能力提升。

部分官員表示，伊朗此次發射約20枚彈道飛彈，美軍則以60至70枚愛國者攔截彈反制。其中一名官員表示，美國另發射超過12枚薩德（THAAD）攔截彈；另一名官員說，這次消耗量大約相當於戰爭期間其他時候美軍一周的用量。

這波美伊交火顯示，防空攻防的交換比可能對攻方有利。伊朗持續調整攻擊方式，迫使美國消耗寶貴彈藥，也增加反制難度。官員指出，伊朗此次使用的彈頭會在接近目標時分裂成更多投射物，美軍防禦系統未能全部攔截。攻擊雖未造成美軍死亡，仍成功擊中約旦穆瓦法克．薩爾蒂空軍基地（Muwaffaq Salti Air Base）的戰鬥機及其他軍機。

官員表示，伊朗在戰爭期間的攻擊愈來愈複雜，使用不同種類的飛彈、彈道、機動方式和彈頭，試圖壓垮美國防禦系統。衝突軍備研究所（Conflict Armament Research）伊朗飛彈部隊專家欣茲（Fabian Hinz）表示：「我們目前看到的這些新戰術顯示，伊朗人持續調整、持續學習、持續試驗，看看什麼有效、什麼無效。」

報導指出，美國與伊朗正陷入一場競賽，一方是伊朗的彈道飛彈能力，另一方則是美國用來擊落這些飛彈的攔截彈庫存。國際危機組織（International Crisis Group）資深伊朗專家阿齊茲（Hamidreza Azizi）表示：「伊朗一直以來的目標，就是讓美國在這個地區的存在難以持續，而且代價高昂。現在看來，約旦也不像以前那麼安全了。」