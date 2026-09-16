快訊

美台悄布局「地獄景象」！美估共軍犯台須擁火力優勢 從3倍暴增至30倍

MLB／「這傢伙到底多有力！」李灝宇怪力轟追平張育成單季9轟台將紀錄

春哥侃陸／富豪趕著離境、離婚 陸稅務大清算時代來了

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊戰爭估計燒1.2兆元！攔截彈最多耗三分之二 新報告：若對上中國更棘手

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國海軍一名水兵11日在阿拉伯海的「喬治華盛頓號」航空母艦飛行甲板上處理彈藥。路透
美國海軍一名水兵11日在阿拉伯海的「喬治華盛頓號」航空母艦飛行甲板上處理彈藥。路透

美國國會預算辦公室（Congressional Budget Office，CBO）15日發布最新評估指出，截至8月1日，美國國防部已在美伊戰爭中花費約380億美元（約台幣1.2兆元），並大幅消耗美軍彈藥庫存，未來每月可能再耗費20億至30億美元，補充為保衛美軍與基地而消耗的飛彈攔截彈則至少需要5年。

華爾街日報與紐約時報報導，CBO這份19頁評估是應眾議院預算委員會副主席博伊爾（Brendan Boyle）在內的多名民主黨議員要求提出。由於國防部未回應索取資訊，CBO依據政府資料庫和公開報導進行評估，並提醒估算仍存在不確定性。這項成本評估涵蓋補充已消耗彈藥、戰鬥中損失裝備、增加飛行時數、其他行動及額外燃料等費用，但未計入艦艇、軍機等裝備因投入衝突而可能產生的後續維修或額外保養費，以及修復受損軍事基地的成本。

CBO表示，這項成本評估與國防部長赫塞斯7月底在國會作證時提出的數字大致相符。赫塞斯當時估計，這場戰爭已耗費375億美元。

CBO指出，目前這場戰爭對國防部「主要的機會成本」，在於大量消耗飛彈防禦攔截彈，導致美國未來數年的攔截彈庫存減少。報告並以中國大陸為例指出：「如果與擁有大量彈道飛彈和巡弋飛彈的對手爆發衝突，這項短缺將變得尤其棘手。」

CBO比較「據報消耗的飛彈防禦攔截彈數量」與「國防部迄今購買的總數」後表示，美國「自2025年6月以來，可能已消耗這類攔截彈庫存的二分之一至三分之二」。報告估計，美國需要花費近220億美元補充彈藥庫存，其中約70億美元用於陸攻巡弋飛彈、130億美元用於飛彈防禦攔截彈；如果戰事加劇，整體戰爭成本還可能進一步增加。

五角大廈首席發言人帕內爾（Sean Parnell）反駁稱，「有關美國彈藥短缺的說法錯誤」。他說：「當假新聞媒體不負責任地放大這些謊言，實際後果很明確：我們的敵人會受到鼓舞，進而挑釁甚至攻擊美國軍人。美國軍隊仍是全球最強大的作戰力量。我們擁有在總統選定的時間和地點發動打擊所需的一切。」

伊朗 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美國會預算處：對伊朗戰爭已耗費美軍380億美元

川普曾稱彈藥幾乎無限！五角大廈監察報告認庫存短缺、供應鏈卡關

新「飛彈危機」？智庫：若與中國開戰 美彈藥只夠用1個月

五角大廈監察報告曝光！美伊戰爭成本破1兆 逾50架軍機受創

相關新聞

美伊戰爭估計燒1.2兆元！攔截彈最多耗三分之二 新報告：若對上中國更棘手

美國國會預算辦公室（Congressional Budget Office，CBO）15日發布最新評估指出，截至8月1日，美國國防部已在美伊戰爭中花費約380億美元（約台幣1.2兆元），並大幅消耗美軍彈藥庫存，未來每月可能再耗費20億至30億美元，補充為保衛美軍與基地而消耗的飛彈攔截彈則至少需要5年。

伊朗曾狂轟美軍中東基地！匿名美軍批「根本沒在守」E-3預警機斷尾

哥倫比亞廣播公司新聞（CBS News）15日發布獨家取得的一批新照片，首次揭露伊朗飛彈與無人機攻擊曾經重創中東多處美軍據點，建築物和車輛遭摧毀。一名派駐當地的美軍形容，他們就站在原地閉著眼睛，「被人一拳又一拳打在臉上」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。