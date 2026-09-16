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美國會預算處：對伊朗戰爭已耗費美軍380億美元
美國國會預算處今天表示，截至8月1日，對伊朗的戰爭已耗費美軍約380億美元；隨著衝突持續，每月可能還會增加數十億美元開支。
法新社報導，國會預算處（Congressional BudgetOffice, CBO）在一份報告中指出：「截至2026年8月1日，與伊朗的武裝衝突已耗費（戰爭部）約380億美元。」這份報告指的是2月底美國與以色列對伊朗發動攻擊後爆發的戰爭。
報告補充表示，視暴力衝突的激烈程度而定，每月開支可能落在20億至30億美元之間，若衝突持續，甚至會更高。
國會預算處指出，如果暴力進一步升級，這些開支「可能還會更高」。
報告指出，這些數字反映補充已消耗的彈藥、替換戰鬥中損失的裝備，以及軍方燃油成本上升等因素。
這項分析報告是應眾議院預算委員會首席民主黨議員鮑以爾（Brendan Boyle）與其他民主黨議員要求製作。
戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）7月曾估計，伊朗戰爭已耗費375億美元。
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