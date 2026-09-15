不滿世界沒幫忙！川普點名1類國家 伊朗戰爭後補償美國

美國保守派媒體Newsmax報導，美國總統川普14日表示，荷莫茲海峽石油運輸持續進行，但世界各國在美伊戰事期間「完全沒有提供任何幫助」，因此等到戰爭結束後，所有受惠於美軍維持海峽石油運輸的國家，都應償還美國相關成本。不過，川普並未說明各國將如何付錢，也未透露所謂成本包括哪些項目。

川普當天在自家平台真實社群發文表示：「石油正持續通過荷莫茲海峽。世界各國完全沒有幫我們任何忙，等這場騙局般的戰火結束後，他們應該、也一定會償還美國。」他接著寫道：「我們這麼做，更多是為了其他國家，而不是為了我們自己，而且幾代人以來一直都是如此！」

川普提出要各國買單之際，美軍近期加強荷莫茲海峽行動，非伊朗石油經由海峽出口的流量隨之增加，同時大致阻止伊朗原油出口。伊朗在戰爭初期一度實質封鎖荷莫茲海峽，衝擊這條和平時期承擔全球約五分之一石油與天然氣運輸量的關鍵航道。

美國公共電視網（PBS）上周報導，美軍行動已削弱德黑蘭對荷莫茲海峽的掌控，但要維持目前石油運輸量，仍需要美軍在當地部署大批兵力。

能源分析公司Kpler數據顯示，伊朗8月每日僅裝載約22萬至25.5萬桶原油及凝析油，遠低於3月每日約200萬桶的水準。Kpler、Vortexa與TankerTrackers.com數據也顯示，自7月中旬以來，沒有任何一批伊朗原油成功突破美國封鎖運往中國大陸。

美伊戰事持續對全球能源市場造成壓力。隨著戰火再度升高，加上伊朗扶植的葉門青年運動攻擊沙烏地阿拉伯能源設施，布蘭特原油價格上周一度突破每桶100美元。

川普14日也釋出可能與伊朗重啟談判的訊號。他另發文表示：「正在衰敗的伊朗非常迫切想要達成協議，而且愈快愈好。」並稱將由他決定美國是否與德黑蘭接觸，「我們對這個構想持開放態度」。

不過，伊朗目前幾乎沒有跡象顯示，準備因日益加重的經濟壓力作出讓步。PBS引述分析人士指出，如果美國進一步施壓，德黑蘭也可能選擇升高衝突。

川普則一再宣稱，美國掌控荷莫茲海峽後，不僅讓石油恢復運輸，也避免全球能源市場遭遇更嚴重衝擊。他今年夏天曾表示，在美國協助下，已有超過1億桶石油經由荷莫茲海峽運出。