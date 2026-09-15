五角大廈監察報告曝光！美伊戰爭成本破1兆 逾50架軍機受創

美國國防部監察長辦公室14日公開一份44頁新報告指出，伊朗軍事攻擊造成美國在伊拉克、科威特、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國（UAE）等4個波斯灣國家的外交設施約1.84億美元（約58.4億元新台幣）損失。

國會山莊報指出，美國和以色列2月底對伊朗開戰以來，伊朗軍方除持續攻擊波斯灣地區多座美軍基地，也重創美國設於當地的外交與情報據點。根據國防部監察長辦公室首份報告，截至6月29日，「史詩怒火行動」成本達334億美元（約1.06兆元新台幣），尚未計入基礎設施修復費用。

國會山莊報根據監察長報告指出，美伊開戰以來已有逾50架美軍飛機受損或遭摧毀。報告列出的機型包括1架F-35A、1架A-10、1架E-3空中預警管制機、4架F-15E、7架KC-135空中加油機、4架AH-6直升機，以及最多30架MQ-9「死神」無人機。

報告顯示，美國駐伊拉克使團遭伊朗攻擊逾600次，損失超過1.57億美元（約49.8億元新台幣），為4國之最；科威特損失逾1400萬美元（約4.44億元新台幣）、沙烏地阿拉伯1150萬美元（約3.65億元新台幣），阿聯的美國外交據點則蒙受12.5萬美元（約397萬元新台幣）損失。

國會山莊報指出，美國政府高層官員有時淡化伊朗單向攻擊無人機和飛彈對美國中央司令部（CENTCOM）戰區內美軍基地、軍機及其他軍事資產造成的損害。川普上周也否認伊朗攻擊約旦穆瓦法克．薩爾蒂空軍基地（Muwaffaq Salti Air Base）造成數架美軍軍機受損的相關報導。

川普接受NewsNation訪問，被問及一架A-10「雷霆二式」攻擊機失去一側機翼、8架F-15輕微受損時表示：「完全沒有。沒有損害。什麼都沒有。」

不過，也有高層官員說得更直接。巴林海軍支援設施（NASB）是美國海軍中央司令部（USNAVCENT）與第五艦隊總部。美國代理海軍部長高雄（Hung Cao）上周接受《大紀元時報》訪問，被問及開戰以來基地受損程度時直言，伊朗「把巴林炸得一塌糊塗」。