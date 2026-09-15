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波灣國家喬不攏 與伊朗能源會談喊卡

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
波斯灣合作理事會（ＧＣＣ）原定十四日和伊朗在阿曼的沙拉拉會談，討論荷莫茲海峽問題。但阿曼十三日宣布，該會談將延期。路透
波斯灣合作理事會（ＧＣＣ）原定十四日和伊朗在阿曼的沙拉拉會談，討論荷莫茲海峽問題。但阿曼十三日宣布，該會談將延期。路透

波斯灣合作理事會（ＧＣＣ）原定十四日和伊朗在阿曼的沙拉拉會談，討論荷莫茲海峽問題。但阿曼十三日宣布，該會談將延期。

阿曼外長阿布塞迪十三日在社媒Ｘ寫道，「我們仍決心促進有助區域穩定及持久合作的對話；以營造有利建設性對話的條件」。

伊朗外交部上周指稱，該會談將由阿曼主辦，討論對全球石油及天然氣等能源運輸至關重要的荷莫茲海峽前景。

紐約時報十三日報導，在二月底開戰的美伊戰爭仍懸而未決下，阿拉伯聯合大公國與卡達等波灣產油國，被迫必須重新拿捏和伊朗的關係。

科威特大學助理教授塞福說，這些國家近幾月一方面被伊朗攻擊，淪為被美伊戰爭殃及的池魚，一方面又不能不與伊朗接觸。

伊朗官員此前指稱，會中將提出與阿曼就荷莫茲海峽航運管理敲定的協議。但伊朗半官方的法斯通訊社引述伊朗外交部官員報導，部分區域國家請求延後開會，因此伊朗與阿曼共同決定改期。

部分國家則已傳達和伊朗對話的信號。阿聯阿布達比王儲哈立德十二日在印度舉行的「金磚國家」峰會場邊，與伊朗總統裴澤斯基安會面，成為自二月底以來兩國高層首度公開接觸。

不過，波灣國家立場並不一致，近幾月屢屢被伊朗飛彈與無人機攻擊的巴林，早已表明不會出席該會談。這也凸顯區域內部仍難以形成對伊朗的共同立場。

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