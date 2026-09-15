全球柴油短缺 川普：跟中東無關、都怪烏轟俄

美國總統川普十三日要求烏克蘭總統澤倫斯基停止攻擊俄羅斯的柴油相關設施，並批評烏方此舉造成的燃料短缺「正傷害全球」。

美國和以色列二月底聯手對伊朗開戰。路透十三日報導說，這顯示川普更將全球柴油供應吃緊歸咎俄烏戰爭，而非中東緊張。

川普十三日在愛爾蘭敦貝格的高爾夫球場觀看愛爾蘭高球公開賽時，被問到日前與俄國總統普亭通話後，是否也曾和澤倫斯基通話。川普則證實，已與澤倫斯基談過此事，緊接著就公開要求基輔停止攻擊俄國柴油設施。川普指稱，「還有很多其他目標可以打」，但別再打柴油設施。

川普還指稱，全球柴油供應吃緊「不是中東（緊張）造成的，而是俄烏目前的情勢造成」。

烏克蘭近幾月持續出動遠程無人機鎖定攻擊俄國能源設施，多座大型煉油廠受損，迫使俄國多地採取燃料配給措施，也使莫斯科七月禁止柴油出口，本就供應吃緊的國際柴油市場因此進一步失去俄國貨源。但烏克蘭的能源基礎設施也長期受俄國攻擊。

基輔則強調，俄國石油產業支撐侵烏戰爭所需的資金及燃料，因此煉油廠屬「合法軍事目標」。

全球柴油供應吃緊也和美伊戰爭有關。這場戰事導致經荷莫茲海峽運輸的石油嚴重受阻。國際油價一度攀高至每桶一○八美元，美國柴油均價十一日更首次破每加侖六美元創新高。隨著十一月美國期中選舉逼近，燃料價格上漲也正加重美國選民面臨的生活成本壓力。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，俄國柴油出口僅次於美國。路透取得的俄國政府預估則顯示，受戰事影響，莫斯科已將今年石油產量預測下修至近十七年新低，並下調今、明兩年的燃料出口展望。

川普並在愛爾蘭重申，一旦美伊衝突結束，汽油價格就會「大幅急挫」。他又一次提到，自己只會達成「正確的協議」，不會接受「不好的協議」，且伊朗「不斷打電話」請求和談。

川普聲稱，「我們最終會離開伊朗，除非我們決定留下來，像在委內瑞拉那樣掌控石油」，而美國從委內瑞拉得到的利益，「足以支付這場戰事的成本好幾倍」。