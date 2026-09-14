比照委內瑞拉模式 川普：美軍可能留伊朗掌控石油

美國總統川普今天暗示，美軍可能會留在伊朗並「掌控石油」，並將此與美國試圖取得委內瑞拉龐大石油儲量1/5控制權的舉措相提並論。

路透社報導，他前往愛爾蘭進行會談並觀看高爾夫球賽時重申，他仍預期伊朗戰爭將在今年結束，可能就在美國11月舉行期中選舉後不久。

川普在愛爾蘭公開賽（Irish Open）現場發表談話時還說，一旦伊朗戰爭結束，汽油價格將會「大幅急挫」。

中東局勢動盪擾亂石油市場，沙烏地阿拉伯一條輸油管遭到攻擊後，石油交易商預期明天油價將再次上漲。

川普表示，他只會達成「正確的協議」，不會接受「不好的協議」，並說伊朗「不斷打電話」要求進行和談。然而，德黑蘭當局過去對此類說法一概予以否認。

但川普也提出另一個選項：繼續與伊朗保持接觸，還將此與美國8月宣布的委內瑞拉協議相提並論。

川普說：「我們最終會離開伊朗，除非我們決定留下來，像在委內瑞拉一樣掌控石油。」他並表示，美國從委內瑞拉獲取的收益「足以支付這場戰爭的成本好幾倍」。