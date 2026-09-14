快訊

亞運棒球／旅美球員黃仲翔球團沒放行 兄弟新秀投手黃玠瀚遞補

想吃炸雞難以啟齒… 93歲老父打給女兒求助 一句方言讓她大哭

中山女高學生疑吃炸甜不辣腹膜炎住院 怎判斷是普通腹痛還是致命急症？

聽新聞
0:00 / 0:00

比照委內瑞拉模式 川普：美軍可能留伊朗掌控石油

中央社／ 愛爾蘭敦貝格13日綜合外電報導

美國總統川普今天暗示，美軍可能會留在伊朗並「掌控石油」，並將此與美國試圖取得委內瑞拉龐大石油儲量1/5控制權的舉措相提並論。

路透社報導，他前往愛爾蘭進行會談並觀看高爾夫球賽時重申，他仍預期伊朗戰爭將在今年結束，可能就在美國11月舉行期中選舉後不久。

川普在愛爾蘭公開賽（Irish Open）現場發表談話時還說，一旦伊朗戰爭結束，汽油價格將會「大幅急挫」。

中東局勢動盪擾亂石油市場，沙烏地阿拉伯一條輸油管遭到攻擊後，石油交易商預期明天油價將再次上漲。

川普表示，他只會達成「正確的協議」，不會接受「不好的協議」，並說伊朗「不斷打電話」要求進行和談。然而，德黑蘭當局過去對此類說法一概予以否認。

但川普也提出另一個選項：繼續與伊朗保持接觸，還將此與美國8月宣布的委內瑞拉協議相提並論。

川普說：「我們最終會離開伊朗，除非我們決定留下來，像在委內瑞拉一樣掌控石油。」他並表示，美國從委內瑞拉獲取的收益「足以支付這場戰爭的成本好幾倍」。

伊朗 川普 石油 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

波斯灣會議喊卡！伊朗談荷莫茲協議生變 多國挨打還得看德黑蘭臉色

沙烏地輸油管線遇襲 川普：伊朗可能是幕後黑手

沙國油管遇襲 原油輸出重創！川普控幕後黑手可能是伊朗

沙烏地關鍵油管遇襲來自伊拉克境內 川普疑伊朗搞鬼

相關新聞

遭伊朗擊落F-15飛官首受訪！墜地骨折爬2000公尺山躲藏 獲救首句僅2字

美國空軍一名F-15E戰機軍官4月在伊朗上空遭擊落，近日首度公開講述自己彈射逃生、重傷墜地後，在敵後躲藏近50小時等待救援的驚險經歷。戰機中彈後，他與飛行員緊急彈射，不料降落傘也遭伊朗肩射飛彈損壞，一度幾乎呈自由落體，以估計時速113至161公里墜向地面。落地後，他背部、手臂與肩膀骨折，仍拖著傷勢爬上海拔逾2100公尺山稜躲避追兵，伊朗人員甚至一度逼近至僅數百公尺。

葉門戰火加劇 青年運動對沙烏地發動更多攻擊

葉門衝突的情勢今天加劇，政府軍在紅海沿岸對伊朗支持的什葉派激進團體青年運動叛軍發動攻擊，青年運動則向支持葉門政府的鄰國沙...

不甩沙國屢求援 川普直言「先拚期中選舉」

中東戰事持續升高，沙烏地阿拉伯正面臨來自青年運動武裝組織、伊朗及伊拉克民兵的多重威脅，但沙國最重要的安全盟友美國卻不願介入。分析人士指出，川普政府面臨軍事資源消耗、國內反戰情緒及期中選舉等多重考量，沙國恐難期待美國近期內大舉出手相助。

丟失莫加「史詩級搞砸」 美與沙國互甩鍋

ＣＮＮ報導，伊朗扶植的葉門叛軍「青年運動」近日在紅海沿岸閃電推進，短短卅六小時接連拿下戰略港口莫加與曼德海峽口的裴林島，讓葉門與紅海可能淪為美伊戰爭第二戰線，也讓美國、沙烏地阿拉伯與葉門盟友開始互相甩鍋。沙國被指原本承諾提供空中支援，戰機卻直到莫加失守都沒有出現；沙國王儲兩度致電川普要求美軍空襲，也遭拒絕。更雪上加霜的是，前線葉門政府軍充斥「幽靈人頭」，實際可用兵力僅帳面約二成。

中東戰事外溢 青年運動再襲沙國基地

伊朗支持的葉門青年運動近日沿紅海快速推進，攻占戰略港口城市莫加及曼德海峽附近島嶼，擴大對紅海航運的控制，也讓戰火延伸至沙烏地阿拉伯境內。青年運動十三日再宣稱以飛彈及無人機攻擊沙國南部軍事基地，沙國民防單位證實兩人受傷，一座清真寺及數棟建築損壞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。