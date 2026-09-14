遭伊朗擊落F-15飛官首受訪！墜地骨折爬2000公尺山躲藏 獲救首句僅2字

美國空軍一名F-15E戰機軍官4月在伊朗上空遭擊落，近日首度公開講述自己彈射逃生、重傷墜地後，在敵後躲藏近50小時等待救援的驚險經歷。戰機中彈後，他與飛行員緊急彈射，不料降落傘也遭伊朗肩射飛彈損壞，一度幾乎呈自由落體，以估計時速113至161公里墜向地面。落地後，他背部、手臂與肩膀骨折，仍拖著傷勢爬上海拔逾2100公尺山稜躲避追兵，伊朗人員甚至一度逼近至僅數百公尺。

CBS節目「60分鐘」13日播出這名空軍上校的專訪。他是雙座F-15E後座武器系統官，任務呼號「Dude 44」，基於安全考量以「Bravo」代稱；前座飛行員則稱「Alpha」。兩人4月2日晚間在伊斯法罕以南山區執行任務，攻擊與伊朗無人機及飛彈計畫相關的工業設施。

Bravo形容，戰機遭擊中的瞬間「彷彿被貨運火車撞上」。兩人發現飛機已無法挽救後彈射逃生，但飛彈同時損壞他的降落傘。「有一刻我抬頭看，竟然看不到降落傘，那是我這輩子遇過最恐怖的事情。」他當下向上帝禱告：「主啊，一切由祢決定；但如果我能撐過這一關，我需要祢幫我。」

Bravo最後重重摔落在距離Alpha約8公里處，背部、手臂及肩膀骨折，但仍立即忍痛離開降落地點。天亮後，他發現自己身處兩側都是峭壁的高地沙漠谷地，於是一路往高處爬，最後登上海拔約2100公尺的山稜。

談起當時的求生動力，他帶著黑色幽默說：「絕對不要因為缺乏動力，最後讓自己出現在伊朗電視上。」事實上，伊朗武裝人員當時正在搜索兩名美軍，美軍消息人士稱，追兵一度逼近Bravo至僅數百公尺。

戰機遭擊落約6小時後，美軍冒險展開第一波救援，直升機一路遭到火力攻擊，成功救出Alpha，卻未能找到Bravo。直到當晚，Bravo才成功向美方傳回訊息，告知自己受傷但仍能移動，並寫下：「上帝是美善的。」

美軍原本準備再次出動，卻因條件不允許而取消，Bravo只得在幾乎沒有食物與飲水、寒冷強風的山區再熬一天。CIA隨後透過欺敵行動及機密技術鎖定他的位置，美軍並攻擊附近的伊朗革命衛隊，替下一波救援開路。

最終超過90名美軍進入伊朗境內，搭乘大型搜救機降落沙漠臨時跑道，再以「小鳥」（Little Bird）直升機飛往山稜接人。Bravo說，看到救援人員出現，是「我人生中最美好的時刻之一」，對方抵達後，他第一句話只有：「走吧。」

救援過程仍一波三折。兩架救援飛機起落架陷入沙地無法起飛，逾90名美軍一度受困，直到一支祕密空軍單位趕來救援。美軍最後摧毀兩架各值約1億美元的飛機及「小鳥」直升機，避免技術落入伊朗手中。

遭擊落約50小時後，Bravo終於在復活節星期日清晨安全離開伊朗。他形容整段經歷是「現代奇蹟」，也是一個關於團隊合作、訓練、信仰，以及美軍「不留下任何一個人」的故事。

Alpha目前已重返空軍執行飛行任務。他基於安全考量婉拒「60分鐘」專訪，但在聲明中表示，自己至今仍對救援人員展現的專業與戰術能力感到敬佩，言語無法形容他與家人的感激。