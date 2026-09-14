葉門戰火加劇 青年運動對沙烏地發動更多攻擊

葉門衝突的情勢今天加劇，政府軍在紅海沿岸對伊朗支持的什葉派激進團體青年運動叛軍發動攻擊，青年運動則向支持葉門政府的鄰國沙烏地阿拉伯開火。

美聯社報導，葉門官員坦承，青年運動（Houthis）上週攻下戰略港巿莫加（Mokha）和曼德海峽（Babel-Mandeb）一座島嶼是「慘痛」失利，政府誓言派遣更多部隊前往紅海（Red Sea）海岸。曼德海峽是替代荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的航運要道。

這波情勢升級為全球石油供應和油價增添壓力，可能讓伊朗在對美國的戰爭中得到籌碼，尤其青年運動攻擊沙烏地石油基礎設施及其在紅海的航運。

沙烏地當局今天下午在南部艾卜哈巿（Abha）和海米斯穆謝特省（Khamis Mushait）拉響警報，提醒民眾避難，以防遭到攻擊。兩地近幾週多次遭到青年運動襲擊。

青年運動宣稱以無人機和飛彈攻擊沙烏地，包括鄰近葉門邊境的一座軍事基地。不過青年運動軍事發言人沙里（Yahya Saree）未提供證據，也未說明攻擊時間。

沙烏地並未宣布針對青年運動的新一輪攻勢。

青年運動針對沙烏地石油設施和航運發動攻擊，作為近期宣告封鎖行動的一環，但是強調無意威脅其他國家的商業船運。

曾經控制沿海地區的葉門政府盟軍全國抵抗軍（National Resistance Force）表示，過去4週西海岸有超過500名政府戰士陣亡。這是首次公開相關數據。

全國抵抗軍同時指出，逾1000名青年運動成員命喪荷台達省（Hodeida）和塔伊茲省（Taiz）。青年運動發言人未回應置評請求。

一名葉門政府高層官員表示，部隊將會重返紅海海岸展開反擊。在青年運動推進之下逃難的居民向美聯社表示，軍隊撤離時敦促民眾避難。

總統領導委員會（Presidential Leadership Council）成員阿拉達（Sultan al-Arada）形容政府部隊失守莫加港和葉門西部沿海「痛苦且令人遺憾」。他在昨天播出的電視訪談中說，部隊「目前正在重整，很快會回歸戰鬥」。