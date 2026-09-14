不甩沙國屢求援 川普直言「先拚期中選舉」

中東戰事持續升高，沙烏地阿拉伯正面臨來自青年運動武裝組織、伊朗及伊拉克民兵的多重威脅，但沙國最重要的安全盟友美國卻不願介入。分析人士指出，川普政府面臨軍事資源消耗、國內反戰情緒及期中選舉等多重考量，沙國恐難期待美國近期內大舉出手相助。

青年運動近期快速推進，占領紅海港口城市莫加及紅海裴林島，更能封鎖沙國海上石油運輸。另一方面，沙國日前因來自伊拉克的無人機攻擊，關閉一條連接東部油田與紅海的主要輸油管線。沙國對亞洲石油出口受到中東戰事衝擊，從六月每天約三百四十萬桶一度降至八月的十二點八萬桶。

對沙國而言，美國的軍事支持尤其重要。但美國駐沙國前大使拉特尼指出，目前白宮「並不熱衷介入」。沙國王儲穆罕默德．沙爾曼十日曾兩度致電美國總統川普要求美方空襲青年運動，但遭美方拒絕。

美聯社指出，美軍已因伊朗戰事承受沉重負擔。美軍目前大量部署在荷莫茲海峽附近，試圖封鎖伊朗並保護航運，同時持續消耗先進攔截飛彈等軍事物資。若此時再對青年運動展開大規模軍事行動，可能進一步分散美軍資源。

其次，川普面臨國內政治壓力。他上任時曾承諾讓美國遠離中東戰爭，目前戰事已引發民眾不滿，支持度受到侵蝕。隨著十一月期中選舉逼近，若再開闢葉門戰場，可能讓共和黨在選戰承受更大壓力。

川普也透露不願擴大戰事。他上周接受福斯新聞訪問時，被問到是否應進一步加大對伊朗的軍事壓力，回答「也許我不會那麼做，因為有選舉」。