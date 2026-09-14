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不甩沙國屢求援 川普直言「先拚期中選舉」

聯合報／ 國際中心／綜合報導
由衛星圖可見到沙烏地阿拉伯在麥地那地區的東西油管遭到無人機攻擊，冒出黑煙，沙國已暫時關閉油管。路透
由衛星圖可見到沙烏地阿拉伯在麥地那地區的東西油管遭到無人機攻擊，冒出黑煙，沙國已暫時關閉油管。路透

中東戰事持續升高，沙烏地阿拉伯正面臨來自青年運動武裝組織、伊朗及伊拉克民兵的多重威脅，但沙國最重要的安全盟友美國卻不願介入。分析人士指出，川普政府面臨軍事資源消耗、國內反戰情緒及期中選舉等多重考量，沙國恐難期待美國近期內大舉出手相助。

青年運動近期快速推進，占領紅海港口城市莫加及紅海裴林島，更能封鎖沙國海上石油運輸。另一方面，沙國日前因來自伊拉克的無人機攻擊，關閉一條連接東部油田與紅海的主要輸油管線。沙國對亞洲石油出口受到中東戰事衝擊，從六月每天約三百四十萬桶一度降至八月的十二點八萬桶。

對沙國而言，美國的軍事支持尤其重要。但美國駐沙國前大使拉特尼指出，目前白宮「並不熱衷介入」。沙國王儲穆罕默德．沙爾曼十日曾兩度致電美國總統川普要求美方空襲青年運動，但遭美方拒絕。

美聯社指出，美軍已因伊朗戰事承受沉重負擔。美軍目前大量部署在荷莫茲海峽附近，試圖封鎖伊朗並保護航運，同時持續消耗先進攔截飛彈等軍事物資。若此時再對青年運動展開大規模軍事行動，可能進一步分散美軍資源。

其次，川普面臨國內政治壓力。他上任時曾承諾讓美國遠離中東戰爭，目前戰事已引發民眾不滿，支持度受到侵蝕。隨著十一月期中選舉逼近，若再開闢葉門戰場，可能讓共和黨在選戰承受更大壓力。

川普也透露不願擴大戰事。他上周接受福斯新聞訪問時，被問到是否應進一步加大對伊朗的軍事壓力，回答「也許我不會那麼做，因為有選舉」。

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