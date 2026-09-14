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丟失莫加「史詩級搞砸」 美與沙國互甩鍋

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
曼德海峽戰略要地裴林島遭青年運動攻陷後衛星圖像，攝於9月11日。美聯社
曼德海峽戰略要地裴林島遭青年運動攻陷後衛星圖像，攝於9月11日。美聯社

ＣＮＮ報導，伊朗扶植的葉門叛軍「青年運動」近日在紅海沿岸閃電推進，短短卅六小時接連拿下戰略港口莫加與曼德海峽口的裴林島，讓葉門與紅海可能淪為美伊戰爭第二戰線，也讓美國、沙烏地阿拉伯與葉門盟友開始互相甩鍋。沙國被指原本承諾提供空中支援，戰機卻直到莫加失守都沒有出現；沙國王儲兩度致電川普要求美軍空襲，也遭拒絕。更雪上加霜的是，前線葉門政府軍充斥「幽靈人頭」，實際可用兵力僅帳面約二成。

青年運動十日進攻莫加時，守軍將領曾緊急要求空援。一名葉門軍方消息人士表示，美國中央司令部當時表示，沙國空援即將抵達，「但空中支援不見蹤影」。隔天青年運動又拿下裴林島。

區域消息人士說，「這次失敗不是葉門人的錯」，並指沙國內部激烈爭吵、決策拖延，前線幾乎每分鐘回報緊急軍情，當天仍「一次空襲都沒有」，整起事件「是沙國與美國之間史詩級的搞砸」。

沙國王儲穆罕默德．沙爾曼據報十日曾兩度致電美國總統川普，要求美方空襲青年運動，但遭拒絕。白宮則表示，美國將聚焦確保紅海航行自由，同時讓區域夥伴主導處理安全挑戰。

不過，風險顧問巴沙指出，反青年運動陣營長期缺乏統一指揮，內部分裂才是更深層問題。最新衛星影像及開源情報顯示青年運動仍在集結兵力，可能繼續推進。

一名西方消息人士透露，青年運動進入莫加時，當地葉門政府均可用兵力只有帳面約兩成，軍方名冊充斥領薪水、實際上卻不存在的人頭。

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