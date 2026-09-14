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中東戰事外溢 青年運動再襲沙國基地

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
葉門青年運動十二日發布未標明拍攝日期的畫面，顯示其成員站在葉門南部政府軍撤退時遺留的車輛旁。美聯社
葉門青年運動十二日發布未標明拍攝日期的畫面，顯示其成員站在葉門南部政府軍撤退時遺留的車輛旁。美聯社

伊朗支持的葉門青年運動近日沿紅海快速推進，攻占戰略港口城市莫加及曼德海峽附近島嶼，擴大對紅海航運的控制，也讓戰火延伸至沙烏地阿拉伯境內。青年運動十三日再宣稱以飛彈及無人機攻擊沙國南部軍事基地，沙國民防單位證實兩人受傷，一座清真寺及數棟建築損壞。

青年運動軍事發言人薩雷宣稱，攻擊目標是沙國納季蘭地區沙魯拉省的一座軍事基地。沙國民防部門則表示，葉門邊境附近的塔瓦爾省遭飛行物擊中，另有沙魯拉地區響起防空警報。

青年運動十三日說，沙國過去四十八小時對葉門發動上百次空襲。葉門政府軍則表示，已在莫加及葉門西南部地區攻擊青年運動陣地，摧毀車輛與武器。

青年運動近期攻勢直接威脅沙國能源出口。由於伊朗封鎖荷莫茲海峽，大幅干擾波斯灣航運，曼德海峽已成為沙國石油出口的重要替代航道。青年運動近期不僅強化對曼德海峽的控制，更宣布對沙國紅海港口實施海上封鎖，使沙國能源運輸面臨更大風險。

戰火也已延伸至沙國境內。沙國日前因無人機攻擊關閉一條橫貫全境、連接東西部的輸油管線；青年運動近期並對沙國南部城市及軍事、經濟設施發動飛彈與無人機攻擊，顯示戰事已不再局限於葉門境內。

在此同時，美軍「華盛頓號」航空母艦打擊群持續部署於阿拉伯海，艦上超過五千名官兵維持高度戒備。美軍目前已大量部署於荷莫茲海峽附近，應對伊朗及其區域盟友威脅，若再擴大介入葉門戰場，恐進一步增加美軍負擔。

更令人關注的是，青年運動已逼近美國在非洲的軍事據點。青年運動目前控制區距離位於曼德海峽另一側的吉布地美軍基地僅約卅二公里。這座基地是美國在非洲的重要軍事設施，鄰近也有中國、法國及日本等國的軍事基地。

吉布地開始承受戰事外溢壓力。國際移民組織表示，已有超過兩千名葉門人冒險渡越曼德海峽抵達吉布地。吉布地政府表示，海軍、海岸防衛隊及其他專責機構已展開搜救與緊急援助行動。

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