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伊朗一艘商船荷莫茲海峽遇襲 地方當局稱1喪命4受傷
美國與伊朗因荷莫茲海峽問題關係緊張之際，伊朗地方當局指出，一艘伊朗商船今天清晨在這條戰略航道遇襲，造成1人死亡、4人受傷。
伊朗國營電視台報導，葛希姆島（Qeshm）首長泰穆里（Amir Teymouri）表示，一艘商船今天清晨約5時在漢加姆島（Hengam）與葛希姆島外海遭擊中，造成1人喪命，另有4人受傷。
伊朗通訊社（IRNA）報導，泰穆里將這起攻擊事件歸咎於「恐怖主義敵人」，並表示死者是商船10名船員之一，當局尚未確認擊中船隻的飛射物為何。
據報，葛希姆島一帶夜間發生數起爆炸。該島是荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）最大的島嶼。
路透社報導，隸屬英國海軍的英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）稍早表示，接獲通報指出一艘船隻在行經荷莫茲海峽時遭飛射物擊中。
根據美聯社，美國軍方尚未發布聲明。美軍先前曾打擊懸掛伊朗國旗的船隻，目前持續封鎖伊朗港口。
在這起致命事件發生之際，伊朗與波斯灣國家預計明天在阿曼召開會議，討論戰略要道荷莫茲海峽的航運管理事宜。
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